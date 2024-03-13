Азербайджанские активисты призвали мир осудить политические аресты в стране

13 марта 2024, 05:15

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“Платформа III Республики” назвала аресты двух своих руководителей, сотрудников Toplum TV и Института демократических инициатив попыткой властей Азербайджана окончательно подавить волю гражданского общества к сопротивлению авторитаризму.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта в Баку были задержаны учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли, участвовавший в работе Института демократических инициатив (ИДИ). Силовики заявили, что нашли валюту при обысках в их квартирах, возбудив уголовное дело по статье о контрабанде. Мамедли и Иззетли настаивают, что деньги им подбросили. 9 марта суд отправил обоих под арест на четыре месяца, адвокаты обжаловали это решение. 12 марта коллеги Мамедли попросили отпустить его на поруки, так как арестованный имеет проблемы со здоровьем.

6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV (Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Мушвиг Джаббар), а также три сотрудника Института демократических инициатив (Рамиль Бабаев, Али Зейнал и Илькин Амрахов) заподозрены в контрабанде. В тот же день был задержан руководитель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов. Он также стал подозреваемым по делу о контрабанде валюты. Гурбанов заявил, что силовики подбросили деньги во время обыска. Вечером 8 марта Гурбанов, Джаббар, Бабаев, Зейнал и Амрахов были арестованы на четыре месяца. Исмаилов и Аббасов были отпущены под надзор полиции.

Аресты руководителей “Платформы III Республики” Акифа Гурбанова и Руслана Иззетли, а также сотрудников Toplum TV и Института демократических инициатив (ИДИ) по надуманным обвинениям «направлены на полный слом сопротивления гражданского общества в Азербайджане», говорится заявлении организации, поступившем корреспонденту «Кавказского узла» 12 марта.

Арестованным в последние дни журналистам и активистам предъявлено одинаковое обвинение в контрабанде валюты, которую силовики якобы обнаружили в их квартирах при обыске. Представители организации настаивают, что деньги, которые фигурируют в обвинении, были подложены самими силовиками, проводившими обыск.

«С другой стороны, хранение иностранной валюты не может быть основанием для обвинения в «контрабанде». Очевидно, что происходящее направлено на нагнетание страха в обществе и запугивание политически активных людей, чтобы лишить их воли к борьбе за свои права», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» член правления “Платформы”, глава Правового центра «Защитник» Самед Рагимов.

Сразу после арестов и обысков у журналистов аккаунты Toplum TV на YouTube и в Instagram* были захвачены, а опубликованные в них видеоматериалы удалены. Это доказывает, что причиной репрессий является отнюдь не «контрабанда», а стремление властей ликвидировать площадки для распространения альтернативных мнений, заявил корреспонденту «Кавказского узла», другой член правления “Платформы” Эльман Фаттах.

“Платформа III Республики” считает неслучайной последнюю волну репрессий. «Появление новой оппозиционной структуры с прогрессивными целями породило надежды в обществе, что противоречит целям режима», - отмечается в заявлении.

Арестованный глава платформы Акиф Гурбанов является одним из активных деятелей гражданского общества Азербайджана: в 2013 году он, будучи членом ЦИК, отказался подписать итоги сфальсифицированных президентских выборов, указывают его соратники.

«Возглавляемый им Институт демократических инициатив осуществлял важную деятельность для продвижения идей гражданского общества. За три месяца деятельности “Платформа III Республики” показала новый стиль политической деятельности в Азербайджане, с фокусом не на лидерстве личностей, а на идеях и ценностях республиканства. Это (...) переполнило «чашу терпения» режима, который решил обрушить на структуру мощь репрессий, арестовав руководителя организации и другого члена правления Руслана Иззетли», - говорится в заявлении.

“Платформа” призвала граждан Азербайджана «не быть безучастным к своей судьбе», а международное сообщество - отреагировать на «беззаконие и подавление прав человека в Азербайджане».

Общественно-политическую структуру "Платформа III Республики" учредила в декабре 2023 года группа азербайджанских активистов. 18 декабря 2023 года "Платформа III Республики" предложила программу перехода от режима личной власти президента к парламентской республике, внешняя политика которой будет ориентирована на вступление в Евросоюз и НАТО. О тех, кто стоит у истоков нового движения, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Кто создал "Платформу III Республики" в Азербайджане".

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