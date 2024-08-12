Соратники Керимли призвали власти Азербайджана остановить преследование оппозиции

12 августа 2024, 15:30

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Уголовное дело лидера партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли стало элементом преследования оппонентов властей, заявили соратники Керимли и потребовали остановить политические репрессии.

Как писал "Кавказский узел", 9 августа стало известно, что против председателя партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли подана жалоба в порядке частного уголовного обвинения. Имя заявителя, который обвиняет Керимли в клевете, не раскрывается. Керимли заявил, что не совершал никаких противоправных действий, и связал дело со своей политической деятельностью.

Оргкомитет по подготовке съезда ПНФА сегодня выступил с заявлением, в котором осудил «репрессии правительства Азербайджана» против этой оппозиционной организации. В документе, поступившем корреспонденту «Кавказского узла» отмечается, что «репрессии против ПНФА, которые не прекращались в течение многих лет, возобновились с новой силой».

Цель властей - объявить ПНФА вне закона и остановить политическую деятельность Али Керимли, считают авторы заявления. «Для этого используется Айдын Алиев – в прошлом активный член партии и председатель Контрольно-ревизионной комиссии, однако впоследствии исключенный из организации за переход к провластной общественной деятельности», - подчеркивается в заявлении оргкомитета ПНФА.

Именно на основании жалобы Алиева в порядке частного обвинения против Керимли возбуждено уголовное дело о клевете. Ранее по жалобам Алиева райсуд в Баку отменил решения последнего съезда, в том числе об избрании Керимли председателем партии, а Бакинский апелляционный суд приступил к рассмотрению иска о приостановлении деятельности партии, заявили оппозиционеры.

«Когда Насиминский районный суд на основе иска Айдына Алиева рассматривал дело об отмене решений прошлогоднего съезда нашей партии, он требовал вовсе приостановления деятельности ПНФА. По этой части суд не удовлетворил требование Айдына Алиева, хотя решения съезда отменил. Айдын Алиев подал апелляцию по части неприостановления деятельности ПНФА. Дело находится сейчас на рассмотрении Бакинского апелляционного суда, но дата слушаний еще не назначена. Однако с учетом нового иска Алиева против лично Керимли есть основания полагать, что Бакинский апелляционный суд может удовлетворить его жалобу и на приостановоение деятельности ПНФА», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» член оргкомитета по проведению съезда ПНФА, сотрудник-пресс-службы партии Тезехан Мираламли.

Он обратил внимание на то, что Минюст предписал ПНФА внести изменения в уставе партии. «В связи с этим мы приняли решение о созыве съезда. До его проведения правомочным органом, выступающим от имени партии, является оргкомитет. Потому мы и приняли заявление от имени ПНФА», - пояснил Мираламли.

Власти уже неоднократно возбуждали уголовные дела против Али Керимли, а фигуранты других уголовных дел заявляли о том, что у них под пытками пытались получить показания против Керимли, отмечается в заявлении ПНФА.

«Наиболее изощренным пыткам с целью оговора Керимли подвергался его телохранитель на общественных началах Ниямеддин Ахмедов», - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" глава Верховного меджлиса ПНФА Нуреддин Мамедли.

Кроме того, продолжил он, сам Керимли неоднократно подвергался физическому насилию "со стороны режима", и самое жестокое из них произошло во время несогласованного шествия-митинга 19 октября 2019 года.

Керимли не выдают загранпаспорт в течение 18 лет, в течение четыпрех лет ему ограничено пользование Интернетом и услугами мобильной связи. «С 2020 года у меня отключен домашний и мобильный интернет. Сотовая связь отключается каждый вечер с 8 часов и до утра», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Али Керимли.

За последние годы более 50 членов ПНФА, включая руководящих деятелей партии, были осуждены к тюремным срокам, и сегодня 12 из них находятся в заключении. Кроме того, в последние годы до 300 членов ПНФА были приговорены к административным арестам, далее сказано в заявлении партии.

«Целью всех этих репрессивных мер против ПНФА и ее председателя является устранение единственного организованного препятствия, мешающего переходу страны к де-факто однопартийной политической системе и ликвидации оппозиции», - считают авторы заявлении оргкомитета ПНФА.

ПНФА считает, что «момент для преследования Али Керимли выбран не случайно, поскольку в мире и регионе усиливаются процессы против авторитарных режимов». ПНФА "решительно осуждает репрессивные шаги против партии и требует от властей немедленно прекратить эти абсурдные судебные разбирательства", говорится в заявлении.

Также ПНФА ожидает, что международное сообщество будет "внимательно следить за этими незаконными действиями против партии и ее председателя" и примет "эффективные меры, чтобы остановить авторитарный режим Азербайджана".

Айдын Алиев подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что подавал иск против ПНФА. «Я, будучи председателем контрольно-ревизионной комиссии, хотел принять участие в работе конференций городских и районных организаций партии. Но меня к этому не допускали. Поэтому я обратился в суд для признания недействительными результатов съезда партии. Спустя год после судебной тяжбы моя жалоба была удовлетворена. Но Али Керимли обвинил меня в том, что я действовал по указке властей. Поэтому теперь я обратился в суд с жалобой в порядке частного обвинения на Керимли, поскольку он оклеветал меня», - сказал Алиев.

По словам Али Керимли, съезд не переизбирал Алиева главой контрольно-ревизионной комиссии партии, его на эту должность восстановил съезд. «Но это нонсенс – партия не предприятие, чтобы кого-то восстанавливали в должности. Должность председателя контрольно-ревизионной комиссия выборная, и если кого-то на эту должность не избирают, значит, такова воля членов партии», - сказал Керимли.

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