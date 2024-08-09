Али Керимли столкнулся с обвинением в клевете

09 августа 2024, 12:05

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Против председателя партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли подана жалоба в порядке частного уголовного обвинения. Имя заявителя, который обвиняет Керимли в клевете, не раскрывается. Керимли заявил, что не совершал никаких противоправных действий. Он связывает дело по своей политической деятельностью.

Как писал "Кавказской узел", 19 октября 2019 года силовики разогнали в центре Баку участников акции протеста оппозиционеров. С применением силы были задержаны лидер партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли и другие оппозиционные политики. Керимли сообщил, что после задержания его несколько раз избили. В больнице, куда он был доставлен после избиения, ему наложили шесть швов. В апреле 2020 года неизвестные получили доступ к аккаунтам Керимли в мессенджерах Whatsapp и Telegram, при этом у него дома был отключен Интернет.

Против председателя партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли подана жалоба в порядке частного уголовного обвинения. «Мне сегодня (9 августа) поступило уведомление о вызове меня 13 августа в Насиминский районный суд Баку. Сообщается, что против меня подана жалоба в порядке частного обвинения. В связи с этим 13 августа в 11.00 в Насиминском районном суде Баку состоится подготовительное заседание под председательством судьи Бабека Панахова. Но самое интересное в том, что в уведомлении не указывается, кем подана жалоба в порядке частного обвинения, под каким предлогом возбуждается уголовное производство, в чем конкретно меня обвиняют. Просто отмечено, частное обвинение выдвинуто в связи с преступлениями «против свободы и достоинства личности». В этом разделе Уголовного кодекса содержатся часто используемые против политических соперников статьи 147 (клевета) и 148 (оскорбление) УК Азербайджана», - рассказал Керимли корреспонденту «Кавказского узла».

Он указывает, что никого не оскорблял и не оклеветал. «Это очередная фальсификация и клевета репрессивной машины», - отметил Керимли.

Он полагает, что дело против него может быть связано с позицией ПНФА по бойкоту досрочных парламентских выборов.

20 июня правящая партия "Ени Азербайджан" заявила о необходимости провести досрочные парламентские выборы до начала международного климатического саммита COP-29. Парламент поддержал это предложение, и 28 июня президент Ильхам Алиев распустил парламент и назначил досрочные выборы на 1 сентября. 1 августа наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ объявила о начале своей работы в рамках внеочередных выборов в парламент Азербайджана. 4 июля стало известно, что оппозиционные партии "Мусават" и "Республиканская альтернатива" примут участие в выборах. При этом оппозиционные партия Народного фронта Азербайджана и Национальный совет демократических сил решили бойкотировать выборы. Внеочередные парламентские выборы нелегитимны, заявила "Платформа III Республики", призвав избирателей прийти на участки, но проголосовать против кандидатов от власти.

«Мы единственная оппозиционная партия, которая заявила о бойкоте выборов. Этой позицией мы срываем идиллию проведения выборов в атмосфере «политического плюрализма» и соответственно вызываем гнев режима. С другой стороны, если в стране больше 300 политзаключенных, то властям ничего не стоит арестовать даже лидера оппозиционной партии. Но никакие репрессии, угрозы арестов, аресты не остановит нас от борьбы за свободу и справедливость», - сказал Керимли.

На вопрос: были ли ранее против него уголовные дела по диффамации, он ответил: «Были многочисленные попытки привлечь меня к уголовным делам. Против меня пытались брать показания у моих соратников, но все эти попытки в конечном итоге срывались. В 1994 году меня задержали и обвинили, что я якобы пришел на митинг с гранатой в кармане. Обвинение было абсурдном и дело не имело перспектиы. Но в 2006 году на основании этого дела, хотя истекли сроки давности, меня лишили загранпаспорта. 18 лет я не могу выезжать из страны. Паспорт не выдают даже несмотря на решение ЕСПЧ о неправомерности данного решения властей».

Напомним, что в 2006 году МВД, ссылаясь на уголовное дело 1994 года, отказало Али Керимли в выдаче нового паспорта, когда истек срок старого. В 2009 году Керимли направил жалобу в ЕСПЧ в связи с невыдачей паспорта, который в Азербайджане играет также роль зарубежного. В 2015 году Страсбургский суд признал нарушение прав Керимли на свободу передвижения и постановил выплатить ему 8,6 тысячи евро. Защита Керимли в ноябре 2016 года заявила о неисполнении Азербайджаном этого решения. Власти страны до сих пор не выдали Али Керимли новый паспорт, отмечено в опубликованном в январе докладе Human Rights Watch. 27 января стало известно, что Керимли подал в суд на МВД из-за отказа выдавать ему загранпаспорт в течение 14 лет. Суд отказал в рассмотрении иска.

Про данным справочной системы «Электронный суд», жалоба против Керимли подана по ст. 147.1 (клевета) УК, которая предусматривает различные виды наказания от денежного штрафа, общественных и исправительных работ, до лишения свободы сроком до 6 месяцев.

В Насиминском районном суде отказались раскрыть личность заявителя и предложили дождаться подготовительного заседания.

Глава Центра мониторинга политзаключенных, правозащитник Эльшан Гасанов пояснил, что в делах по частному обвинению ответчик обязательно должен быть проинформирован о заявителе и претензиях к его конкретным высказываниям и публикациям.

«Элементарно человек, отправляясь на подготовительное заседание, должен знать в чем его обвиняют, чтобы он мог ответить на это, защитить себя», - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.