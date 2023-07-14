Работа рудника в Союдлу приостановлена

14 июля 2023, 17:19

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Правительство Азербайджана временно приостановило деятельность золоторудного предприятия в селе Союдлу Гядабейского района из-за возможности его негативного воздействия на природу. Решение о возобновлении предприятия будет принято после проведения оценки международной компанией, привлеченной властями. Представитель общественной коалиции по прозрачности в добывающей отрасли заявил о необходимости привлечения к мониторингу и оценке независимых экспертов.

Как писал "Кавказский узел", проверки не выявили воздействия рудника в Союдлу на окружающую среду и здоровье людей, однако из-за нарушений его деятельность будет приостановлена, сообщил министр экологии Азербайджана Мухтар Бабаев 11 июля. Заявления министра вызваны критикой со стороны президента, предположила местная активистка Сурая Алиева.

20 июня силовики применили спецсредства для разгона акции жителей села Союдлу Гядабейского района, выступавших против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей". Акции протеста жителей села привели к арестам, травмам, проверкам и к закрытию рудника. Как развивались события вокруг мятежного золоторудного предприятия рассказано в справке "Кавказского узла" "Протесты в Союдлу: люди против рудника".

Второе заседание созданной правительством комиссии для расследования ситуации в селе Союдлу Гядабейского района в связи с деятельностью золоторудного предприятия состоялось 13 июля, сообщила пресс-служба Кабинета министров. Был заслушан отчет председателя комиссии министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева о результатах мониторинга. Премьер-министр Азербайджана Али Асадов назвал "серьезным просчетом" то, что Минэкологии с 2018 года "не проводило мониторинг на территории деятельности компании, эксплуатирующей месторождение" и "не осуществляло функции государственного контроля".

Премьер-министр дал Минэкологии и МЧС поручения "серьезно расследовать и устранить просчеты, связанные с тем, что в различные годы на хранилище отходов трижды без согласования с органами исполнительной власти велись строительные работы". При этом "не проводилась экспертиза проектных документов по строительству водоема для стока отходов", "не была определена санитарно-охранная зона труб, по которым транспортируются сточные воды" и т.д.

На заседании было отмечено, что "приглашена международная компания для проведения экологического и геологического аудита предприятия". "В ближайшие дни ожидается прибытие ее представителей в Азербайджан и начало их деятельности. Эта компания проведет оценку, связанную с окружающей средой, вопросами безопасности и здоровья", - далее указано в сообщении правительства Азербайджана.

С учетом возникшей в Союдлу угрозы природе, здоровью людей глава правительства принял решение "о временном прекращении работы компании". "Вопрос о возобновлении деятельности компании будет решаться в соответствии с результатами оценки, проведенной привлеченной международной компанией, и выполнением ее рекомендаций", - далее указано в пресс-релизе.

Премьер-министр подчеркнул, что компания "должна обеспечить применение в производстве современной техники и новых технологий". "Предприятию следует устранить все выявленные просчеты, построить свою деятельность согласно требованиям соответствующего законодательства, в том числе выполнить социальные обязательства перед работниками", - отметил Асадов.

Член коалиции НПО по контролю за прозрачность в добывающей промышленности Фуад Гасанов позитивно оценил приостановку деятельности компании, разрабатывающей рудник. "Если бы госорганы своевременно и правильно отреагировали бы на обращения жителей Союдлу, которые уже многие месяцы рассылали письма с просьбой обратить внимание на планы по строительству еще одного искусственного водоема для сбора химических отходов с золоторудного предприятия, то люди, отчаявшись, не вышли бы на акцию протеста, их не стали бы разгонять, то есть не было противостояния. Даже после этого, две недели чиновники пытались отрицать проблему негативного воздействия завода на окружающую среду. Ситуация кардинально поменялась после того, как глава государства лично выразил свою позицию по данному вопросу. После его негативной оценки деятельности завода чиновники подсуетились и стали предпринимать действия и наконец приостановили деятельность завода", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал неделю на расследование инцидента в Союдлу и его причин. "Иностранная компания пришла сюда делать деньги. Мы не возражаем - компания вложила инвестиции и создала рабочие места. Но это не значит, что должна уничтожаться наша природа. Это не означает, что у людей должны быть захвачены пастбища и поля. Это не значит, что должно быть создано второе озеро с отходами без соответствующего на то разрешения. Кто им разрешил? Видимо, они либо сговорились с министерством экологии и природных ресурсов, либо сделали это самостоятельно", - привело слова Алиева "Азертадж". Он подчеркнул, что дело требует тщательного расследования, прокуратуре и другим соответствующим ведомствам даны все необходимые поручения. "Поэтому пусть эксперты дадут оценки: в какой степени эксплуатация данных месторождений вредит здоровью людей, природе или не вредит?" - приводятся слова Алиева в публикации от 11 июля.

Гасанов отметил, что к мониторингу деятельности рудника должна быть допущены и представители гражданского общества. "Наша коалиция, в которой более 90 неправительственных организаций, уже обращалась к министру экологии с просьбой допустить наших экспертов-специалистов для проведения мониторинга и подготовки альтернативного отчета. Коалиция считает необходимым проведение оценки ситуации на предприятии в Сюдлю с участием представителей независимых институтов гражданского общества для выработки, принятой в международной практике альтернативной оценки воздействия на окружающую среду. Но мы не получили ответа. Правительство заявляет, что пригласило для оценки завода некую международную компанию. Но что это за компания, насколько она компетентна, информации не предоставляется. Такие действия правительства нарушают принципы прозрачности", - отметил Гасанов.

Житель села Союдлу Малик Рзаев подтвердил, что с 13 июля "деятельность предприятия на золотом месторождении приостановлена". "Надеемся, что будут приняты меры для предотвращения загрязнения воздуха, воды, природы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Рзаев сообщил, что на въезде в село сохраняются посты полиции и посторонних в Союдлу не пропускают. "Но внутри села полиции нет. А те, что стоят на въезде – это местные сотрудники полиции Гядабейского района. А спецподразделения полиции (имеется в виду полк быстрого реагирования МВД - прим. "Кавказского узла"), которые были присланы из Баку, уже уехали", - сказал мужчина.

Месторождение Союдлу эксплуатируется компанией Anglo Asian Mining PLC, которая зарегистрирована в Великобритании при участии гражданина США Реза Вазири, собственника RV Investments Group Services LLC. В 1997 году правительство Азербайджана заключило контракт с RV Investments Group Services LLC о предоставлении прав на разработку ряда рудных месторождений, в том числе Cоюдлу, пишет агентство Turan.

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