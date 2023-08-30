Брат Губада Ибадоглу потребовал предоставить результаты обследований ученого

30 августа 2023, 17:23

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководство бакинского изолятора, где находится арестованный ученый и политик Губад Ибадоглу, уже почти месяц не предоставляет результаты его обследования для назначения нового курса лечения, заявил брат ученого и потребовал выдать медицинские документы Ибадоглу или разрешить его повторное обследование.

Как писал "Кавказский узел", 25 августа Губаду Ибадоглу было предъявлено новое обвинение - в изготовлении, хранении или распространении экстремистских материалов. Дочь Ибадоглу отметила, что по данным силовиков во время обыска у Ибадоглу они нашли книги и выступления турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена, рассказала дочь Ибадоглу. Брат оппозиционера добавил, что новое обвинение предъявлено на основании файлов из компьютеров, которыми ученый не пользовался. Ибадоглу отвергает версию следствия.

52-летний лидер Азербайджанской партии демократии и благоденствия, ученый-экономист Губад Ибадоглу арестован по обвинению в изготовлении фальшивых денег. В день его задержания в его квартире прошел обыск, во время которого силовики нашли денежные купюры на сумму в 40 тысяч долларов. Также Ибадоглу подозревался в связях с признанной в Турции террористической организацией FETO, которую связывают с проповедником Фетуллахом Гюленом. Ибадоглу заявил, что его преследуют по политическим мотивам.

В начале сентября истекает трехмесячный курс лечения политика, назначенного врачами в Лондоне, где он занимался в последний год преподавательской деятельностью, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" брат Губада Ибадоглу Галиб Байрамов. "Чтобы получить новые медицинские назначения, у врачей должны быть результаты последних обследований и анализов. Губад ежедневно принимает лекарства восьми наименований. Возможно, что врачи, ознакомившись результатами анализов и обследований отменят некоторые лекарства, заменят их другими, или же изменят дозы в сторону уменьшения или увеличения. С учетом этого, мы еще в начале августа обращались к руководству Бакинского СИЗО, Пенитенциарной службы, Минюста и к омбудсмену, чтобы получить результаты ультразвукового и рентгеновского обследования, эхокардиограммы, анализов образцов крови, мочи, гормональных анализов щитовидной железы, которые были сделаны Губаду в СИЗО, чтобы направить их врачам в Лондоне. Но за это время никакого ответа не поступило", - подчеркнул Байрамов.

По его словам, только 28 августа поступил ответ за подписью начальника медсанчасти Бакинского СИЗО-1 Рашада Гусейнова. "Он общими словами написал, что уровень сахара в крови, артериальное давление "несколько выше нормы". В ответе, названном "выписка из медицинской карточки заключенного" нет ни одного конкретного медицинского показания и назначения", - отметил Байрамов.

Врачи, обследовавшие оппозиционера Губада Ибадоглу в бакинском СИЗО 4 августа, диагностировали у него расширение аорты, повышенный уровень сахара в крови и повышенное кровяное давление. Брат Ибадоглу заявил об угрозе для жизни политика.

Байрамов подчеркнул, что медсанчасть почти месяц тянула с ответом. "Письмо Рашада Гусейнова хотя датировано 9 августа, однако на почтовом штампе конверта указана дата 24 августа. То есть они отправили письмо только 24 августа, и мы его получили 28 августа. Налицо откровенное пренебрежение здоровьем Губада", - сказал Байрамов.

По его словам, сегодня он вновь обратился в Пенитенциарную службу, Минюст и к омбудсмену для выдачи медицинских документов Ибадоглу. "Я попросил в соответствии с требованиями законодательства Азербайджана обеспечить предоставление нам результатов обследований и результатов анализа моего брата, или же создать возможность, чтобы мы за своей счет обеспечили ему обследование гражданскими врачами для обновления курса лечения", - сообщил Байрамов.

Он отметил, что у Ибадоглу по-прежнему выше нормы сахар в крови, и периодически происходят скачки артериального давления.

В аппарате омбудсмена не располагали информацией о предыдущем и новом обращениях относительно здоровья Ибадоглу и пообещали корреспонденту "Кавказского узла" навести справки и ответить. Однако к концу рабочего дня 30 августа реакции от ведомства не поступило.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что по вопросам состояния здоровья заключенных следует обращаться в Главное медицинское управление Минюста. Представители управления оказались не доступны для комментариев. В пресс-службе самого Минюста в течение дня на телефонные звонки не отвечали.

Напомним, основанием для задержания Ибадоглу стала жалоба некоего Анара Алиева, утверждающего, что политик продал ему доллары. После обыска Ибадоглу заявил, что найденные в его квартире деньги не принадлежат ему, а в этой квартире он не жил, так как в последние годы занимался научно-преподавательской деятельностью в США и Великобритании, а в Азербайджан приехал только в июле. В момент задержания на вопрос журналистов о причинах Ибадоглу ответил: "Это заказ Ильхама Алиева".

Задержание и арест азербайджанского ученого вызвали широкий резонанс в мире. 25 июля Госдепартамент США призвал власти Азербайджана обеспечить соблюдение прав Губада Ибадоглу. Послы Германии, Великобритании, США и Франции также призвали не нарушать права Ибадоглу, а международные и азербайджанские правозащитные организации потребовали прекратить уголовное преследование Губада Ибадоглу и освободить его.

21 августа депутаты Европарламента Марина Кальюранд и Желяна Зовко заявили, что Губад Ибадоглу лишен доступа к необходимым ему лекарствам, и призвали власти Азербайджана немедленно освободить его.

24 августа такое же требование озвучила генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросу политических заключенных Сунна Эварсдоттир. Преследование Ибадоглу носит политический характер, заявила она.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.