Власти Азербайджана запретили родственникам Ибадоглу покидать страну

05 сентября 2023, 13:03

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Нескольким близким родственникам, в том числе трем братьям оппозиционера Губада Ибадоглу власти Азербайджана запретили выезжать из страны. Адвокат оппозиционера Зибейда Садыгова указала, что запрет введен МВД без участия суда и потому эти ограничения незаконные.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 сентября суд в Баку не удовлетворил просьбу о переводе оппозиционера Губада Ибадоглу из-под стражи под домашний арест, поскольку не получил из СИЗО его медицинские документы. Состояние здоровья политика ухудшается в камере изолятора, при этом к нему не пускают представителей Красного Креста, рассказал брат Ибадоглу.

Руководство бакинского изолятора, где находится Губад Ибадоглу, уже почти месяц не предоставляет результаты его обследования для назначения нового курса лечения, сообщил 30 августа брат ученого Галиб Байрамов и потребовал выдать медицинские документы Ибадоглу или разрешить его повторное обследование. Врачи, обследовавшие Ибадоглу 4 августа, диагностировали у него расширение аорты, повышенный уровень сахара в крови и повышенное кровяное давление. Брат Ибадоглу заявил об угрозе для жизни политика.

Власти Азербайджана ввели запрет на выезд из страны родственникам Губада Ибадоглу, сообщил брат оппозиционера Галиб Байрамов.

"Несколько дней назад из страны не выпустили нашего близкого родственника. Никаких разъяснений ему не предоставили и сказали, что "стоп" введен в МВД. Накануне при вылете из Баку о запрете на выезд узнал мой младший брат и ему тоже заявили, что ограничение введено в МВД и не выпустили из страны", – сказал Байрамов корреспонденту "Кавказского узла".

Официальных разъяснений в МВД получить не удалось. Из неофициальных источников Байрамову удалось выяснить, что из страны запрещено выезжать трем братьям Ибадоглу и нескольким близким родственникам.

"Кроме Вугара Байрамова (депутат парламента Азербайджана), всем трем другим братьям Губада Ибадоглу, включая меня, введен запрет на выезд из страны. Также ввели запрет ряду наших других родственников, некоторые из которых даже не имеют фамилию Байрамов. Информация у нас о нескольких родственниках, может есть и другие, кому введен запрет на выезд из Азербайджана. Но, что интересно никто из братьев и родственников Губада не является фигурантом уголовного дела, и даже не проходит в качестве свидетеля. Эти запреты незаконны", – отметил Байрамов.

Запрет покидать страну родственникам Ибадоглу незаконен, считает адвокат Ибадоглу Зибейда Садыгова.

"Мы обратимся с официальным запросом в МВД и другие органы, чтобы получить разъяснения о причинах ввода запрета на выезд из страны родственникам Ибадоглу. Согласно законодательству, запреты могут вводиться подозреваемым и обвиняемым по уголовным делам. Но никто из родственников даже не является свидетелем по делу. С другой стороны, запрет должен вводиться по решению суда. Так что запреты неправомерны и нарушают, гарантированную Европейской конвенцией прав человека и Конституцией Азербайджана свободу передвижения", – сказала Садыгова корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее власти Азербайджана уже запрещали выезжать из страны различным активистам, журналистам и другим жителям, но после того, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал эти запреты незаконными, они были отменены, указала адвокат.

В пресс-службе МВД воздержались от комментариев по делу Ибадоглу, сославшись на то, что следствие нему еще не окончено.

Сотрудники следственного органа – главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД оказались не доступны для комментариев.

Напомним, в августе 2022 года с запретом на выезд из Азербайджана столкнулась Анара Алиева, являющаяся супругой и тезкой арестованного активиста – Анара Алиева.

В марте 2022 года следователи запретили члену оппозиционной партии Саадат Джахангир выехать из Азербайджана для лечения за границей, объяснив это тем, что она свидетель по уголовному делу.

С запретом на выезд из Азербайджана также столкнулась также журналистка-фрилансер Севиндж Вагифгызы. В течение четырех лет она была ограничена в праве на выезд из Азербайджана в связи с уголовным делом, по которому допрашивалась в качестве свидетеля. В мае 2020 года правительство Азербайджана после решения ЕСПЧ признало нарушение свободы передвижения Вагифгызы и обязалось выплатить ей компенсацию.

Информация о преследовании активистов в регионах Кавказа публикуется "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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