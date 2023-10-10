Советник Ибадоглу отправлен под арест на 30 суток

10 октября 2023, 22:51

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Советник председателя Азербайджанской партии демократии и благоденствия Гусейн Мелик арестован на 30 суток по обвинениям в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Соратники уверены, что арест имеет политический мотив и связан с публикациями Мелика в соцсетях.

Как писал "Кавказский узел", один из руководителей Азербайджанской партии демократии и благоденствия Гусейн Мелик в июле был арестован в Баку на 20 суток. Соратники активиста уверены, что причиной ареста стала критика властей.

Гусейна Мелика, советника главы Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ), задержали утром 10 октября, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" зампред партии Адалят Юсубов. "Гусейна Мелика забрали прямо из дома. Его увели, несмотря на имеющиеся у него проблемы со здоровьем. Он недавно перенес операцию на сердце, у него сахарный диабет, а в последнее время обострилась бронхиальная астма. Он находился на домашнем лечении. Тем не менее, его буквально из постели подняли и увезли. При этом причиной задержания полицейские сказали, что он якобы написал некий "крамольный" комментарий под постом в Facebook* Тофига Ягублу (член координационного центра Национального совета демократических сил). Мы не знаем, о каком комментарии речь идет. Под последними постами Тофига Ягублу мы не увидели его комментариев. Возможно, это был предлог, на самом деле его задержали из-за критических постов в адрес властей. Его и ранее за это подвергали арестам", - отметил он.

В частности, Юсубов подчеркнул, что накануне ареста Мелик на своей странице в Facebook* высказался по поводу событий в Карабахе . "Пока в Карабахе российский солдат (как был это не называлось), Карабах не является освобожденным", - написал Мелик.

Мелик после задержания был доставлен в 41-ое отделение Сабаильского районного управления полиции Баку, где был составлен протокол о мелком хулиганстве и неподчинении полиции (статьи 510 и 535.1) КоАП. Далее Мелика привезли в Сабаильский районный суд, который приговорил его к 30 суткам, отметил зампред партии.

"Очевидно, что обвинения были сфабрикованы. Человека забирают из своей квартиры и утверждают, что он "не подчинился полиции", да еще совершил "мелкое хулиганство". Вообще-то "хулиганство" - деяние, которое совершается в публичном месте, его признаком является "неуважение к обществу". С другой стороны, Мелику не позволили даже связаться со своим адвокатом. Очевидно, это политически мотивированный арест. Его преследуют за свободу выражения, это продолжение репрессий против нашей партии. Председатель нашей партии Губад Ибадоглу арестован по явно сфабрикованным обвинениям. В середине сентября на 30 суток был арестован другой наш активист Аллахверди Бабаев. Он все еще под арестом", - сказал Юсубов.Он отметил, что партия привлечет на защиту Мелика адвоката, который подаст апелляцию на арест.

Мелика преследуют по надуманному обвинению, убежден член Комитета против пыток и репрессий Аловсат Садыглы.

"Гусейн Мелик - один из принципиальных поборников свободы в Азербайджане. Более 30 лет он в оппозиционном движении. Был членом партии "Мусават", потом перешел в АПДБ. Он последовательный критик власти за коррупцию, нарушение прав человека. Его неоднократно арестовывали. И сейчас его забрали из дома в больном состоянии. Три дня он находился на постельном режиме. И несмотря на это, его арестовали на 30 суток. Это бесчеловечно", - сказал Садыглы корреспонденту "Кавказского узла".

Представители пресс-службы МВД оказались недоступны для комментариев. В Сабаильском районном суде подтвердили информацию об аресте Мелика.

Гусейн Мелик и ранее подвергался арестам. Так, в сентябре 2020 года он был арестован на 15 суток по обвинению в неподчинении полиции. Соратники заявили, что причиной ареста является резкий пост Мелика в соцсетях, в котором он осудил арест Тофига Ягублу. До этого, в декабре 2018 года, Мелика арестовывали на 25 суток.

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