Соратники заявили о политических мотивах ареста Гусейна Мелика

15 июля 2023, 01:03

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Один из руководителей Азербайджанской партии демократии и благоденствия Гусейн Мелик арестован в Баку на 20 суток. Соратники активиста уверены, что его преследуют из-за критики властей. Защита намерена обжаловать арест Мелика.

Советник председателя и член правления Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) Гусейн Мелик был задержан утром 14 июля.

«Гусейн Мелик из-за отсутствия работы по специальности вынужден заниматься частным извозом пассажиров на своем легковом автомобиле. Утром он вышел из дома, чтобы начать работу, но его схватили лица в штатском и увезли в неизвестном направлении», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» зампред АПДБ Эллада Мамедли.

По ее словам, только к вечеру выяснилось, что Мелика арестовали в административном порядке на 20 суток. «Но подробности дела – за что его задержали, в чем его обвиняют, – неизвестны. Ясно одно, его арестовали по надуманным причинам из-за оппозиционной деятельности. Его и ранее арестовывали за это», - сказала Мамедли.

Глава АПДБ Губад Ибадоглу считает, что Мелика задержали за критику властей. «Вчера (13 июля) возле Бакинского апелляционного суда Гусейн Мелик дал интервью нескольким журналистам. Туда он ходил, чтобы поддержать осужденного на четыре года лишения свободы активиста партии Народного фронта Азербайджана Ализамина Салаева. Мелик, комментируя необоснованное преследование Салаева, резко раскритиковал руководство страны. Хотя интервью нигде не было опубликовано, но о нем как стало известно верхам, в итоге Мелик был арестован на 20 суток», - сказал Ибадоглу корреспонденту «Кавказского узла».

Ализамин Салаев – руководитель сальянской районной организации партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА). Следователи сочли, что Салаев нанес ножевое ранение прохожему Натигу Сулейманову. Но два свидетеля обвинения не подтвердили вину Салаева, и в деле нет достоверных доказательств его вины, заявила защита.

К защите прав Мелика привлечен адвокат Фахраддин Мехтиев, однако он 14 июля не смог выяснить, что вменили активисту. «К сожалению, узнать точное место содержание Мелика, по какой статье КоАП его арестовали и где судили, не удалось. Его семье только ближе к вечеру из полиции сообщили, что он арестован в административном порядке на 20 суток. Вероятно, в понедельник удастся прояснить эти вопросы, встретиться с Меликом и подать апелляционную жалобу», - сказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

54-секундное видеоинтервью Мелика, записанное у здания Бакинского апелляционного суда, имеется в распоряжении корреспондента «Кавказского узла». На видео он критикует руководство Азербайджана, и сравнивает двух президентов страны. Гейдара и Ильхама Алиевых, не в пользу Алиева-младшего.

Гусейн Мелик и ранее подвергался арестам. Так, в сентябре 2020 года он был арестован на 15 суток по обвинению в неподчинении полиции. Соратники заявили, что причиной ареста является его резкий пост Мелика в соцсетях, в котором он осудил арест Тофига Ягублу. До этого, в декабре 2018 года, Мелика арестовывали на 25 суток.

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