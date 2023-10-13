Соратники связали арест азербайджанского активиста Ахмедова с его постами в соцсетях

13 октября 2023, 19:47

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Поводом для ареста активиста партии Народного фронта Азербайджана Рамина Ахмедова стало неповиновение полиции. В партии полагают, что арест активиста связан с критическими высказываниями в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", активист партии Народного фронта Азербайджана Рамин Ахмедов 12 октября был арестован в административном порядке на 30 суток. В партии сочли арест Ахмедова политически мотивированным.

Ахмедов арестован по статье о неподчинении законным требованиям представителя полиции (статья 535.1 КоАП Азербайджана, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы ПНФА Тезехан Мираламли.

"Конкретно, какое "деяние" он совершил, пока неизвестно. В суде нам по телефону только зачитали резолютивную часть решения об аресте. Текст решения они выдадут адвокату. Мы сейчас заняты поиском адвоката. Многие адвокаты, которым мы обращаемся для защиты прав арестованных активистов нашей партии, сейчас сильно загружены. Пытаемся найти кого-нибудь, кто все-таки сможет взяться за защиту прав Рамина Ахмедова", - сказал Мираламли.

Он полагает, что Ахмедов арестовал из-за публикаций в Facebook*. "После задержания Рамина Ахмедова в его профиле в Facebook* исчезли некоторые последние посты. В основном оставили репосты, а его личные публикации удалены. Мы полагаем, что они его принудили удалить записи. Речь идет о постах, в которых он критиковал власти за проведение пророссийской политики. Так, он указывал, что миротворцам в Карабахе уже больше нечего делать, а они, по словам российских официальных лиц, уходить не собираются. Рамин считает, что Москва обговорила этот вопрос уже с Баку. Рамин выражал мнение, что такая политика может отдалить Баку от Запада и окончательно погубить даже самые небольшие ростки демократии, а от партнерства с Москвой можно ожидать только усиления авторитаризма", - отметил функционер ПНФА.

Новый виток давления на партию он связал с процессом повторной регистрации ПНФА, указал Мираламли. "Рамин Ахмедов стал третьим активистом ПНФА, который был арестован за последний неполный месяц. Ранее были арестованы Кенан Зейналов и Фарид Алиев. Очевидно, это связано с деятельностью партии после ее повторной регистрации. Согласно новому закону о политических партиях все партии должны были пройти повторную регистрацию. Нашу партию после многочисленных придирок наконец зарегистрировали буквально в последний день отведенного для этого срока. Вероятно, власти ожидали, что в "знак благодарности" мы смягчим критику, будем более "покладистыми". Но мы продолжали деятельность как прежде. Руководство партии вновь стало настаивать на освобождении политзаключенных, требовать вывода российских миротворцев. Видимо, из-за этого теперь началась новая волна арестов, чтобы направить внимание партии на защиту преследуемых активистов и отвлечь от других актуальных вопросов общественной повестки", - сказал Мираламли.

Арест активиста серьезно повлияет на материальное положение его семьи, рассказал его двоюродный брат. "Рамину 40 лет. В их семье он единственный кормилец. У него двое малолетних детей. Рамин зарабатывал на проживание своей семьи мастеровыми работами. Он не имел постоянной работы, но по заказу ремонтирует квартиры. Сейчас в течение месяца у него заработка не будет", - сказал родственник активиста.

В Бинагадинском районном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что Ахмедов арестован по статье 535.1 КоАП.

В пресс-службе МВД воздержались от подробных комментариев отметив, что Ахмедов был задержан за совершение конкретного правонарушения и решением суда его действиям дана правовая оценка.

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