Азербайджанский активист Ахундов арестован на 30 суток

16 октября 2023, 17:03

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Суд в Баку отправил под арест на 30 суток бывшего члена оппозиционной партии Эмина Ахундова, признав его виновным в неповиновении полицейским и мелком хулиганстве. Отец активиста высказал сомнение в виновности сына.

Как писал "Кавказский узел", 31 октября 2022 года член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эмин Ахундов был задержан. В МВД пояснили, что Ахундов "был вызван в полицию в связи с его публикацией в социальных сетях". 1 ноября Ахундов был отпущен, он рассказал, что ему предъявили претензии в связи с его публикацией в Facebook* о действиях сотрудников полиции.

Общественный активист, бывший член ПНФА Эмин Ахундов арестован в административном порядке на 30 суток, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» отец активиста Халид Ахундов.

По его словам, Эмина 14 октября вызвали в 5-е отделение Бинагадинского районного управления полиции Баку. "Мы пошли вместе. Я ждал Эмина на улице. Эмин оставил свой телефон у меня. Через некоторое время у меня потребовали его телефон и сказали, что он якобы кого-то «обругал в переписке по Интернету». Я отдал телефон. Потом ко мне пришли и сказали, что я могу идти домой, а Эмина завтра отпустят. Но на следующий день мы узнали, что Эмина арестовали на 30 суток", - рассказал Халид Ахундов.

Он отметил, что активиста признали виновным по статье 535.1 (неподчинение законным требованиям полиции) и 510 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных проступках.

Халид Ахундов отверг обвинения в адрес сына. "Эмина и раньше вызывали в полицию, задерживали из-за его статусов в Facebook*. Из-за этого я даже продал нашу квартиру в 7-м микрорайоне Бинагадинского района [Баку], и мы переехали жить в поселок Масазыр Апшеронского района [Азербайджана]. Но и тут Эмина нашли. Я не знаю конкретно, за какую публикацию его арестовали, потому что в постах у него вроде бы ничего такого не было. Возможно, он у кого-то какой-то комментарий написал, который не понравился кому-то во власти", - сказал мужчина.

По словам Ахундова, из-за давления силовиков его сын год назад вышел из ПНФА. "Эмин из-за давления полиции ушел из партии, чтобы из-за него у ПНФА не было проблем. С другой стороны, я надеялся, что после его выхода из партии и нашего переезда в другое место про Эмина забудут, но все-таки нашли и задержали. Интересно, что его задержала именно полиция Бинагадинского района, где мы раньше жили. Значит, он все еще находился под наблюдением Бинагадинской полиции. […] А может быть, у полиции просто план как можно больше людей арестовать, и они забрали Эмина, поскольку он уже у них был в «черном списке»", - не без иронии сказал отец активиста, добавив, что привлек к защите прав сына адвоката Немата Керимли, который обжалует арест.

Мужчина пояснил, что его сыну 35 лет, он холост и живет с родителями. "Эмин не может создать семью, потому что не имеет постоянной работы, несмотря на то, что у него высшее образование. В школьный период он развозит соседских детей на занятия, но это приносит небольшие доходы", - рассказал он.

Адвокат Немат Керимли подтвердил, что сегодня подключился к защите Эмина Ахундова. "Я еще не смог получить решение суда на руки. Но сам факт проведения суда над человеком без уведомления его родителей и приглашения адвоката по выбору уже является грубым нарушением закона", - сказал он корреспонденту "Кавкасзкого узла".

Представители МВД оказались недоступными для комментариев. Сотрудник Бинагадинского райсуда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об аресте Эмина Ахундова на 30 суток по статьям 510 и 535.1 КоАП.

Сотрудник пресс-службы ПНФА Тезехан Мираламли рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что Эмин Ахундов ранее был активным членом этой партии. "Его периодически вызывали в полицию, задержали за посты в социальных сетях. Примерно год назад он решил выйти из партии. Но связей с бывшими соратниками не терял, общался с нашими активистами", - отметил Мираламли.

Член НПО «Линия защиты» Зафар Ахмедов, комментируя арест Ахундова, отметил, что участились случаи административных арестов активистов. "На прошлой неделе арестованы не менее четырех активистов. Это члены ПНФА Рамин Ахмедов, Кенан Зейналов, советник председателя Азербайджанской партии демократии и благоденствия Гусейн Мелик и вот Эмин Ахундов. Всех задерживают по стандартным обвинениям в «неподчинении полиции», некоторым еще добавляют «мелкое хулиганство». Видимо, власти разворачивают очередную кампанию устрашения пользователей социальных сетей, чтобы сбить критику правительства из-за безудержного роста цен, ухудшения социального положения населения, преследования граждан по политическим мотивам. Возможно, есть и другие задержанные, просто не все предают это огласке", - сказал правозащитник корреспонденту «Кавказского узла».

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