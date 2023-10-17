Оппозиционер Бахышлы арестован после критики президента Азербайджана

17 октября 2023, 16:20

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Активист партии Народного фронта Азербайджана Орхан Бахышлы помещен под административный арест на 20 суток. Он признан виновным в "мелком хулиганстве". В партии считают, что истинной причиной ареста активиста стал его критический пост в соцсети о президенте Азербайджана.

"Кавказский узел" писал, что за последний месяц несколько активистов были помещены под административный арест. Так, активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Рамин Ахмедов 12 октября был арестован в административном порядке на 30 суток. В партии сочли арест Ахмедова политически мотивированным. 5 октября суд в Баку арестовал на 25 суток активиста оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана Кенана Зейналова, признав его виновным в неподчинении полицейским. Однопартийцы заявили о политических мотивах ареста Зейналова, который на общественных началах является телохранителем лидера партии Али Керимли.

Бахышлы был задержан вечером 16 октября близ своего дома лицами в штатском, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов. "Орхана увезли в 26-ое отделение Ясамальского районного управления полиции, где против него составили протокол по статье 510 (мелкое хулиганство) КоАП. Сегодня Хатаинский районный суд приговорил его к 20 суткам ареста", - сказал Адилов.

По его словам, конкретно в чем заключалось вменяемое Бахышлы административное правонарушение, пока неизвестно."Только после привлечения на защиту Орхана независимого адвоката, мы узнаем детали дела. Чтобы они там не написали, все это конечно же будет ложью. Орхана арестовали за критический пост в Facebook* в адрес Ильхама Алиева в связи с его поездкой в Ханкенди. Орхана и ранее арестовывали за политическую деятельность», - сказал Адилов.

Он отметил, что арест Бахышлы будет обжалован в апелляционном суде.

По его мнению, причиной ареста стал опубликованный в режиме только для друзей пост о визите Алиева в Ханкенди (Степанакерт - прим. "Кавказского узла"), в частности, кадры, на которых он переступил в бывшей администрации непризнанной республики ее флаг.

"Флаг фальшивой республики был брошен под ноги фальшивого президента в 20-летие его правления. Народ же, несмотря на истечение 20 лет, несмотря на безмолвие, не забыл фальсификацию, агрессию против него (народа). Народ как положил конец оккупации, фальшивой республике, однажды положит конец и этой фальсификации, и построит, заслуживаемый им свободный, благополучный Азербайджан", - написал Бахышлы

"Кавказский узел" писал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 октября поднял флаг Азербайджана на центральной площади Ханкенди перед зданием бывшего обкома компартии, в котором располагались органы власти непризнанной республики.

Представители пресс-службы МВД оказались недоступны для комментариев.

Бахышлы и ранее подвергался арестам. 2 февраля он был арестован на 30 суток в административном порядке по обвинению не подчинении полиции, после его интервью с критикой преследования активиста Бахтияра Гаджиева.

Молодой активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Орхан Бахышлы, арестованный по обвинению в незаконном обороте наркотиков, 18 сентября 2018 года был приговорен к шести годам лишения свободы. Защита обжаловала этот приговор. Верховный суд Азербайджана 4 июня частично удовлетворил кассационную жалобу Бахышлы, переквалифицировав обвинение со статьи 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) на 234.1 (незаконное приобретение, хранение, изготовление, обработка, перевозка наркотиков без цели сбыта) Уголовного кодекса Азербайджана, и сократил тюремный срок ему до трех лет. В марте 2021 года Бахышлы был помилован.

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