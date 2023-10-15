Алиев заявил о многолетних попытках посредников заморозить карабахский конфликт

15 октября 2023, 21:52

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алиев посетил несколько населенных пунктов Карабаха, контроль над которым Азербайджан восстановил в ходе сентябрьской военной операции. После нее непризнанную республику покинули свыше 100 тыс. жителей. Алиев обвинил посредников, которые пытались найти мирные решения карабахской проблемы, в попытках "сделать конфликт вечным".

Как сообщал "Кавказский узел", 19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию, в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха.

В Нагорном Карабахе жили, по разным данным, жили около 120 тысяч человек. Часть жителей покинула непризнанную республику после блокады Лачинского коридора, которая началась в 2022 году. 2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 октября поднял флаг Азербайджана на центральной площади Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта - прим. "Кавказский узел") перед зданием бывшего обкома компартии, в котором располагались органы власти непризнанной республики.

В верхней части фасада здания e;t установлен герб Азербайджана, пишет Trend.

Сегодня Алиев также поднял флаг Азербайджана также в городе Ходжалы и поселке Аскеран.

«Антитеррористическая операция 19-20 сентября была неизбежна. Но мы хотели решить армяно-азербайджанский конфликт мирным путем. 17 лет я лично участвовал в многочисленных бессмысленных и бесплодных переговорах. Потому, что считал, что вопрос должен быть решен мирным путем. Но надежды таяли... Посредники, которые занимались этим вопросом, на самом деле хотели заморозить конфликт, они хотели сделать конфликт вечным», - сказал Алиев, слова которого приводит Turan.

Алиев не конкретизировал, кого из посредников он имел в виду, когда говорил о попытках "сделать конфликт вечным".

Напомним, поисками решения конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха занималась созданная в 1992 году Минская группа ОБСЕ . К постоянным членам Минской группы ОБСЕ относятся Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия, Турция, Армения, Азербайджан. Страны-сопредседатели – Россия, Франция и США. В 2007 году страны-члены группы приняли "Мадридские принципы" урегулирования конфликта, но соглашение так и не было достигнуто. Группа не смогла также предотвратить эскалацию конфликта в 2016 году и осеннюю войну 2020 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Минская группа ОБСЕ"

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.