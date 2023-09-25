Правозащитники осудили аресты активистов в Азербайджане за антивоенные высказывания

25 сентября 2023, 15:10

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Не менее шести человек подверглись преследованию в Азербайджане за высказывания против боевых действий в Карабахе, сообщили азербайджанские правозащитники и призвали власти страны смягчить отношение к критике.

Как писал "Кавказский узел", журналист Нурлан Гахраманлы, известный в Азербайджане под псевдонимом Либре, сообщил, что 13 сентября был вызван в Службу госбезопасности из-за своих постов в соцсетях и получил угрозы физического насилия. Силовики потребовали от журналиста прекратить публикации на тему вооруженного конфликта с Арменией.

19 сентября Азербайджан начал масштабные боевые действия в Карабахе, а 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан достиг всех целей "контртеррористической операции" и восстановил суверенитет. Подробнее о событиях 19-20 сентября можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

В Азербайджане за последнюю неделю были арестованы не менее шести гражданских и религиозных активистов за антивоенные высказывания и критику антитеррористической операции в Карабахе, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» член правозащитной организации "Линия защиты" Зафар Ахмедов.

По его словам, среди арестованных - журналист Нурлан Гахраманов (Гахраманлы), активные пользователи соцсетей Руслан Вахабов, Мовсум Мамедов и Джавид Алиев и верующие Эльвин Садыгов и Исфендияр Мамедов. "Эти люди выступали в социальных сетях с антивоенными постами в связи с антитеррористической операцией. Садыгову, члену движения «Мусульманское единство» Исфендияру Мамедову и Вахабову выдвинуты уголовные обвинения в незаконном обороте наркотиков, остальные арестованы в административном порядк", - сказал Ахмедов.

Он отметил, что журналист Нурлан Гахраманлы еще до военных действий подвергался задержанию и угрозам со стороны силовиков. "А на следующий день после антитеррористической операции его забрали из дома и потом обвинили по статье 388-1.1.1 КоАП (распространение в интернете не подлежащей оглашению информации), он был арестован на 30 суток. В суде он сообщил о физическом давлении на него", - рассказал правозащитник.

Задержаниям и административным арестам подвергались и другие люди, однако их близкие родственники не хотят предавать это огласке, опасаясь более тяжких последствий, добавил Ахмедов.

Общественный совет талышей Азербайджана (ОСТА) обратил внимание на дело Руслана Вахабова, которой был задержан 22 сентября. Семье Вахабова никакой информации не предоставлялось, и только сегодня утром выяснилось, что днем ранее Вахабов решением суда был арестован на четыре месяца в связи с уголовным обвинением в незаконном обороте наркотиков, сказано в заявлении ОСТА, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

"Руслан Вахабов общественный активист. Он в социальных сетях критиковал деятельность отдельных институтов азербайджанской власти. В то же время, будучи представителем талышского этноса, он выступал за обеспечение конституционных национально-культурных прав своего народа. За общественную активность он ранее подвергался устным предупреждениям со стороны полиции", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» член правления ОСТА Гилал Мамедов.

В организации считают, что Вахабов не является ни потребителем, ни торговцем наркотиками, и обвинение сфабриковано, а преследуют его за активную гражданскую позицию. "Мы решительно осуждаем аресты, проводимые правоохранительными органами в отношении активных представителей гражданского общества в условиях нынешней чувствительной политической ситуации. Мы считаем, что эти аресты по сфабрикованным обвинениям являются провокацией, направленной против создания справедливого, демократического, цивилизованного и равноправного гражданского общества в нашей стране", - сказал Гилал Мамедов, излагая позицию ОСТА в связи с последними арестами.

Власти Азербайджана, объявив о политике реинтеграции карабахских армян, теперь в целом должны действовать в духе уважения прав и свобод человека в стране, считает исполнительный директор "Линии защиты" Руфат Сафаров.

21 сентября в азербайджанском городе Евлах состоялась встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха с официальными лицами Азербайджана. В ходе встречи был представлен план реинтеграции карабахских армян. 24 сентября Азербайджан создал специальную правительственную группу для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав Азербайджана.

"Надо быть толерантными к альтернативным мнениям, независимым взглядам, критическим суждениям. Однако мы видим продолжение политически мотивированных преследований. Недавно были арестованы люди, выступающие против войны, в том числе журналисты, блогеры, общественные активисты. Я считаю, что специальные репрессивные меры, принятые в такой чувствительный и ответственный момент, только ослабляют позиции азербайджанской дипломатии", - сказал Сафаров корреспонденту «Кавказского узла».

Руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли также осудил преследования активистов за их высказывания. "Аресты общественных активистов за критику антитеррористической операции и лишение их свободы по политическим мотивам снижают эффективность заявлений о мире и реинтеграции, нивелируют их", - сказал Мамедли корреспонденту «Кавказского узла».

Получить комментарии в МВД в связи с сообщениями об арестах активистов не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

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