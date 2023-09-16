Азербайджанский журналист пожаловался на угрозы силовиков

16 сентября 2023, 13:58

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Силовики в Азербайджане потребовали от журналиста Нурлана Гахраманлы прекратить публикации на тему вооруженного конфликта с Арменией. Гахраманлы сообщил, что получил угрозы применения насилия.

Как писал "Кавказский узел", Нурлан Гахраманлы, известный в Азербайджане под псевдонимом Либре, был одним из журналистов, освещавших в марте 2020 года акцию протеста в Баку и пострадавших при силовом разгоне протестующих.

Нурлан Гахраманлы также критиковал принятый в 2022 году закон "О медиа", который предусматривает ограничения, позволяющие властям полностью контролировать деятельность журналистов. Особенности этого закона и подробности его подготовки приведены в справке "Кавказского узла" "Закон "О медиа" в Азербайджане - приговор независимым СМИ".

Журналист Нурлан Гахраманлы (Либре) сообщил, что был вызван в Службу госбезопасности из-за своих постов в соцсетях, сообщило 15 сентября JAMnews. По словам журналиста, его вызвали в спецслужбу 13 сентября, где он беседовал с двумя сотрудниками и получил угрозы физического насилия.

"Они сказали мне не продолжать публиковать посты против войны. В частности, я разговаривал там с двумя сотрудниками СГБ, один из которых говорил мягко, а другой — агрессивно. Я находился там около двух часов. Требование заключалось в том, чтобы я не писал ничего против войны. Они сказали, что мы не находимся в военной ситуации, мол, то, что я пишу, вредит общей работе страны, и я своей писаниной оказываю услугу спецслужбам Армении", - привело издание слова Гахраманлы.

Журналист добавил, что планирует обратиться в суд в связи с вызовом в СГБ и полученными там угрозами.

Он отметил, что ранее ему угрожали и подвергали насилию сотрудники другого силового ведомства. "В октябре 2020 года человек, назвавшийся начальником управления, полчаса держал меня на коленях и проявлял насилие. Он обвинил меня в работе на армянские спецслужбы, а также на службу госбезопасности Азербайджана (двусторонний шпионаж). По его словам, я передавал видео с фронта в Армению", - процитировало Гахраманлы издание.

СГБ Азербайджана, по состоянию на 13.51 мск, не прокомментировала на своем сайте слова журналиста. Последняя публикация на сайте ведомства датирована 6 сентября. "В последние дни в сегменте телеграм-каналов, связанных со спецслужбами Армении, распространяются провокационные призывы к съемке и распространению в соцсетях видеокадров, связанных с воинскими соединениями Азербайджанской армии, их дислокацией, перемещениями, боевой и мобилизационной подготовкой, вооружением, военной техникой. Служба государственной безопасности взяла эти случаи под контроль и будет обеспечено принятие необходимых мер в отношении лиц, инициировавших аналогичные действия", - говорится в сообщении.

Напомним, Азербайджан и Армения регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах на границе. Так, 14 сентября Минобороны Азербайджана дважды обвинило Армению в обстрелах своих позиций. Военное ведомство в Ереване отвергло обвинения. Днем ранее, 13 сентября, Армения обвинила Азербайджан в обстреле позиций в Гегаркуникской области.

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