Азербайджан обвинил Армению в обстрелах военных

14 сентября 2023, 17:39

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Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в Гедабейском районе и Нахичеванской автономной республике, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении назвало эти заявления не соответствующими действительности.

"Кавказский узел" писал, что Минобороны Армении заявило сегодня об обстрелах позиций азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Кельбаджарского и Товузского районов. Оборонное ведомство Армении назвало это сообщение дезинформацией.

Минобороны Азербайджана сообщило сегодня об обстреле со стороны Армении. "В 13:45 (12.45 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Дэрэ Басаркечярского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Дарюрд Гедабейского района", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Также Минобороны Азербайджана проинформировало об обстреле в нахичеванском направлении. "В 14:50 (13.50 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Хачик района Кешишкенд подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Хавуш Шарурского района Нахичеванской Автономной Республики", - говорится в другом сообщении. В обоих случаях военное ведомство сообщило, что азербайджанские военные приняли ответные меры.

Военное ведомство Армении в своем Telegram-канаде опровергло эти заявления, указав, что изложенные в них сведения "не соответствуют действительности".

На армяно-азербайджанской границе обострение ситуации идет на фоне кризиса, возникшего с блокировкой Нагорного Карабаха. Баку прибегает к локальным эскалациям, чтобы добиться уступок от Еревана, заявили ранее "Кавказскому узлу" политологи в Ереване. Участившиеся перестрелки на армяно-азербайджанской границе и в Карабахе – результат пробуксовки мирного процесса, считают военные аналитики в Баку.

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