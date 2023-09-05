Аналитики назвали факторы эскалации армяно-азербайджанского конфликта

05 сентября 2023, 17:36

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Баку прибегает к локальным эскалациям, чтобы добиться уступок от Еревана, считают армянские политологи. Участившиеся перестрелки на армяно-азербайджанской границе и в Карабахе – результат пробуксовки мирного процесса, считают военные аналитики в Баку.

Как писал "Кавказский узел", в конце августа и начала сентября военные ведомства Армении и Азербайджана сообщали об участившихся обстрелах на границе. Так, Минобороны Азербайджана 4 сентября дважды заявило об обстрелах со стороны Армении. Минобороны Армении отвергло эти обвинения.

Широкомасштабная война маловероятна, но локальные столкновения неизбежны, считает политолог Армен Варданян. По его словам, Азербайджан всячески будет препятствовать военному и экономическому развитию Армении. "Цель Баку - чтобы Армения оставалась слабой. Уязвимая Армения даст Азербайджану дополнительные возможности для давления. Провокации нужны Азербайджану. На мой взгляд, приграничная эскалация будет периодически и впредь", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

В то же время политолог не исключил, что Азербайджан применит и артиллерию. "Азербайджан сейчас занял выжидательную позицию, ожидая как будут развиваться события на Украине", - отметил он. По его словам, в случае неудачи России Азербайджан попытается решить конфликт силовым путем, объявив в Нагорном Карабахе спецоперацию, создавая при этом напряженность на границе с Арменией, "чтобы не дать сконцентрироваться армянским вооруженным силам на оказании поддержки", отметил Варданян.

Реакция международного сообщества на такое развитие событий будет крайне негативной, добавил он. "Если во время осенней войны 2020 года администрация Трампа заняла нейтральную позицию, то администрация Байдена уже неоднократно заявляла о недопустимости силового решения конфликта. Так же и Франция. Не исключено, что Франция окажет Армении и военную помощь. Две страны-сопредседатели Минской группы – США и Франция, довольно четко и жестко обозначили красные линии", - подчеркнул политолог.

Обострение на границе зафиксировала и миссия ЕС в Армении. "Мы докладывали о ситуации в Брюссель.Наши патрули охватывают приграничные районы и линии противостояния между Арменией и Азербайджаном, докладывая о развитии ситуации в военной сфере и в области безопасности Евросоюзу",- говорится в заявлении миссии ЕС в Армении, опубликованном сегодня в микроблоге X.

Обострение на линии соприкосновения связано с попыткой алиевского клана удержать власть, считает политический аналитик Армен Ованнисян. "Для Алиева открытие Лачинского коридора под давлением международного сообщества чревато потерей власти. Вся эта авантюра с блокировкой Арцаха не дала желаемого результата. Вопрос Арцаха вошел в международную повестку. Для Запада, в частности Франции и США, Арцах находится в блокаде, а открытию коридора нет альтернативы. Из-за чего Азербайджан встал перед дилеммой, прибегнуть к окончательному силовому решению конфликта, или продолжить политику ежедневного обстрела давления", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Силовое решение конфликта предопределит геополитическую позицию Азербайджана, подчеркнул политический аналитик. "Если Азербайджан все же пойдет на силовое решение, проигнорировав международное право, он окажется в одном лагере с Россией. Азербайджан превратится в Беларусь. Но для Алиева главное сохранить власть клана», - считает Ованнисян.

По его мнению, решение о силовом решении конфликта Алиев уже принял. "Сейчас Азербайджан пытается нащупать реакцию международного сообщества. На данный момент оценивать реакцию международного сообщества преждевременно, так как все только начинается. Но В ближайшие несколько дней все прояснится, пойдет Алиев на силовое решение или нет», - отметил политический аналитик.

Политобозреватель Наира Айрумян считает, что ситуация вокруг блокировки Лачинского коридора развивается в направлении аннексии Нагорного Карабаха, по ее мнению в таком случае можно ожидать резкой оценки со стороны стран Запада. "В Арцахе не видят возможности интеграции в Азербайджан. Но реакция международного сообщества будет резкой. Это чревато для Азербайджана негативными последствиями", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

В то же время, по ее словам, ситуация в регион взрывоопасная. "Война позволит изменить конфигурацию. Это политический тупик, из которого выход либо сдать назад, либо пробить стену", - отметила политобозреватель.

Но пока Азербайджан пытается оказать психологическое давление на армянское общество не столько в Нагорном Карабахе, сколько в Армении, нагнетая страх, добавила Айрумян. "Баку попытается оказать давление на политические силы, которые провозгласили мирную повестку. Но эта повестка не может быть единственной, по Конституции, власти обязаны гарантировать безопасность и территориальную целостность. Азербайджан хочет принудить к «добровольным» решениям, к уступкам", - считает она.

Если ставить мирную повестку выше конституционных обязанностей, это приведет к постоянной приграничной эскалации, повышению амбиций противника, что сейчас мы наблюдаем, заключила политобозреватель.

Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов. Сторонам удалось достичь ряда договоренностей. Так. 15 июля 2023 года в Брюсселе завершился очередной раунд переговоров между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля. Азербайджану и Армении удалось продвинуться по всем пунктам переговорного процесса. В частности, было решено ускорить работу комиссий по делимитации границ, заявил председатель Совета Евросоюза Шарль Мишель по итогам встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе. Основные этапы переговорного процесса 2023 года описаны в справке “Кавказского узла”. "Переговоры Азербайджана и Армении - 2023".

В последний раз лидеры Азербайджана и Армении встречались в Брюсселе 15 июля, однако после этой встречи в мирном процессе не только нет прогресса, но и напротив наблюдается даже некоторое отступление от достигнутых договоренностей, сказал корреспонденту "Кавказского узла" редактор и военный обозреватель информационного агентства Turan Шахин Гаджиев.

Так, Армения несколько раз заявившая о поддержке территориальной целостности Азербайджана не подкрепляет это конкретными делами. "В частности, Армения, стала нагнетать ситуацию вокруг поставок в Карабах, устроив акцию с отправкой "гуманитарного конвоя" к границам Азербайджана, без согласования с Азербайджаном. Это демонстративное неуважение к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. Более того, Армения пыталась добиться принятия санкций против Азербайджана в Совете безопасности ООН, однако эта усилия оказались тщетны", - сказал Гаджиев корреспонденту "Кавказского узла".

11 августа Армения обратилась в ООН с просьбой срочно созвать заседание Совета безопасности из-за тяжелой гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Россия постарается помешать Армении добиться разблокировки Лачинского коридора, предположили опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи. Ереван ожидал, что Совбез ООН примет решение о доставке гуманитарной помощи при содействии гуманитарного офиса организации. По итогам заседания участники Совбеза ООН призвали не препятствовать деятельности Красного Креста в Нагорном Карабахе и доставке гуманитарной помощи в регион. Армения не добилась результатов на заседании Совбеза ООН, по итогам обсуждения даже не была принята резолюция, отметили азербайджанские аналитики. По их мнению, заседание показало слабость позиций армянской дипломатии и подтвердило, что у Армении нет иного пути, кроме подписания мирного соглашения. Армянские активисты обратились в посольства Франции, США, России, Китая и Великобритании, а также МИД Армении с требованием инициировать принятие резолюции.

Кроме того, в Брюсселе было достигнута договоренность и это было озвучено президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем, что для удовлетворения потребностей армянского населения Карабаха наряду с Лачинской дорогой также должна использоваться дорога Агдам-Ханкенди (армянское название Степанакерт), которую он вновь повторил 1 сентября.

"Однако армянская сторона откровенно саботирует открытие дороги Агдам-Ханкенди, настаивая на функционировании лишь дороги Лачин-Ханкенди. Баку указывая на то, что Карабах является международно-признанной частью Азербайджана, предлагает именно по ней осуществлять основные поставки в регион, что укладывается и в политику реинтеграции армян Карабаха в азербайджанское общество. При этом, Азербайджан допускает и параллельно использовать и дорогу из Армении в Карабах через Лачин с соблюдением таможенного и пограничного законодательства страны. Карабахские армяне в течение августа несколько раз отказались от диалога с Баку, в том числе по обсуждению вопросов снабжения их топливом и продовольствием, а также отказались принять муку, поставленную азербайджанским обществом Красного полумесяца к посту российских миротворцев на трассе Агдам-Ханкенди", - отметил Гаджиев.

26 июля Армения направила в Нагорный Карабах около 400 тонн продовольствия и товаров первой необходимости, однако грузовики не были пропущены. МИД Азербайджана расценил попытку доставить груз без согласования с Баку как посягательство на территориальную целостность страны. 9 августа фура с гуманитарной помощью из Франции присоединилась в Корнидзоре к грузовикам из Армении. 30 августа еще одна колонна с гуманитарным грузом из Франции прибыла к Лачинскому коридору, ее сопровождала мэр Парижа Анн Идальго, но машины также не были пропущены. Между тем 29 августа два большегруза с 40 тоннами гуманитарной помощи были отправлены азербайджанским обществом Красного Полумесяца в Нагорный Карабах. Машины доехали до поста российских миротворцев, где остановились в ожидании разрешения на проезд. Жители Нагорного Карабаха перекрыли дорогу из Агдама в Степанакерт, чтобы помешать проезду этих фур. Пикетчики установили на трассе палатки, а после того как Красный Полумесяц попросил миротворцев, чтобы они доставили гуманитарный груз в Нагорный Карабах на своих машинах, то протестующие отказались пропускать большегрузы миротворцев.

По его словам, к конфронтационному развитию событий способствуют и обострение внутренней борьбы в армянонаселенной части Карабаха, которая привела к усилению позиций реваншистов и отставке Араика Арутюняна (президента Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла").

"В Карабахе усилились позиции тех, кто отвергает всякий диалог с Баку и настаивает на независимости. Руководство Армении похоже также настроено на отход от своих прежних договоренностей с Азербайджаном, обвинение Баку в «блокаде» Нагорного Карабаха» и дискредитацию Азербайджана в международном общественном мнении и на это фоне выигрыша времени, усиления своего военного потенциала за счет помощи от стран-покровителей таких как Индия, Франция. Инцидент на Кельбаджарском направлении 1 сентября, когда Армения применила против азербайджанских военных ударные дроны показал, что Ереван активно ведет военные приготовления", - сказал Гаджиев.

Минобороны Азербайджана сообщило, что военнослужащий Мухаммед Тагиев ранен при обстреле со стороны Сотка Гегаркуникской области, а также проинформировало о двух раненных при атаке беспилотника. Военное ведомство Армении заявило об интенсивных обстрелах с азербайджанской стороны своих позиций на этом участке границы, в том числе из минометов, в результате которых погибли четыре и ранен один армянский военнослужащий. Минобороны Азербайджана назвало информацию об использовании беспилотника не соответствующей действительности.

Азербайджан, продолжил он, конечно же, не станет ждать пока Армения будет усиливать свою армию и станет принимать превентивные меры. Поэтому весьма вероятно, что участившиеся и интенсифицирующиеся перестрелки могут вылиться в более масштабную эскалацию, отметил Гаджиев. На его взгляд, военные действия возможны как на армяно-азербайджанской границе, где Азербайджан вероятно постарается устранить потенциальные очаги угроз и еще больше улучшить свои позиции на господствующих высотах, так и Карабахе.

"Азербайджан не раз заявлял, что не намерен терпеть присутствие "Армии обороны Карабаха", которую армянская сторона отказывается выводить из региона в нарушение трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и РФ от 10 ноября 2020 года. Терпению Баку приходит конец на фоне фактической победы в Карабахе условной "партии войны", которая отвергает перспективу возвращения региона под суверенитет Азербайджана. В такой ситуации вполне вероятно в ближайшее время проведение военной операции по разоружению армянских вооруженных формирований", - сказал Гаджиев.

Напряженность в различных частях армяно-азербайджанской границы, а также в Карабахе нарастает, согласился военный эксперт, бывший командующий корпусом азербайджанской армии Шаир Рамлданов. "География инцидентов, нарушений режима прекращения расширяется, в том числе охватывает зону ответственности российского миротворческого контингента", - сказал Рамалданов корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, он обратил внимание на то, что рост напряженности происходит на фоне активизации в последние месяцы мирных усилий международных посредников.

"Предполагаемое мирное соглашение зафиксирует окончательное урегулирование конфликта и признание Арменией Карабаха частью Азербайджана. Очевидно, армянская сторона всяческими политическими провокациями, вооруженным инцидентами стремится создать военную напряженность с целью затягивать и осложнять переговорный процесс, отодвинуть подписание мирного соглашения. Поэтому следует ожидать новых провокаций на армяно-азербайджанской границе и зоне ответственности российских миротворцев. Однако азербайджанская армия хорошо подготовлена, она еще более усилилась после войны 2020 года и готова давать адекватный отпор агрессивным вылазкам и провокациям. Если ситуация потребует, будут приняты и дополнительные меры. Оперативная обстановка под полным контролем вооруженных сил Азербайджана и они способны подавить любые угрозы и, если понадобится, принять превентивные меры по защите территориальной целостности и безопасности страны", - сказал Рамалданов.

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