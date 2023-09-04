Азербайджан обвинил Армению в обстрелах второй раз за день

04 сентября 2023, 13:15

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Армянские военнослужащие обстреляли позиции азербайджанских солдат, расположенные в Садаракском районе Нахичевани, заявило Минобороны Азербайджана. Армения опровергла эти сведения.

Как информировал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана ранее заявило, что армянские военные сегодня рано утром обстреляли позиции азербайджанских военных, расположенные в Кельбаджарском направлении. Армения отвергла эти обвинения.

Сегодня в 09.50 [08.50 мск] армянские военнослужащие с позиций в направлении населенного пункта Араздейен района Дэвэли обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанских солдат, расположенные в направлении населенного села Гейдарабад Садаракского района Нахичевани, сообщило на своем сайте Минобороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры", – сказано в сообщении.

Распространенное Минобороны Азербайджана сообщение о том, что военные Армении сегодня около 09.50 будто бы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в юго-западной части границы, является недостоверным, заявило армянское оборонное ведомство на своем сайте.

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