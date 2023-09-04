04 сентября 2023, 09:27

Баку обвинил Ереван в обстрелах

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Армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском районе, заявило сегодня Минобороны Азербайджана. Армянское оборонное ведомство отвергло эти обвинения.

По данным Минобороны Азербайджана, сегодня в 07.20 [06.20 мск] армянские военнослужащие обстреляли из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанских солдат, расположенные в направлении населенного пункта Еллиджа в Кельбаджарском районе.

Обстрелы велись с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района (Гегаркуникская область, – Прим. "Кавказского узла"). Азербайджанские военные открыли ответный огонь, сообщило министерство сегодня на своем сайте.

Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что будто бы сегодня около 07.20 армянские военные открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части границы, не соответствует действительности, заявило в своем Telegram-канале оборонное ведомство Армении.

"Кавказский узел" также писал, что 3 сентября и 2 сентября Баку и Ереван также сообщали об обстрелах. 1 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военнослужащий Мухаммед Тагиев был ранен при обстреле со стороны Сотка. Минобороны Армении в тот же день заявило, что двое военных погибли и один ранен в результате обстрела с азербайджанской стороны.

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Примечание:

"Родители пропавших без вести военных потребовали встречи с министром обороны Армении", "Азербайджан сообщил о перестрелке на границе с Арменией", "Армения отвергла обвинения в причастности к ранению азербайджанского солдата".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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