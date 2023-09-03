Баку и Ереван обменялись обвинениями в обстрелах

03 сентября 2023, 10:44

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Армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат в Дашкесанском районе и Нахичевани, заявило сегодня Минобороны Азербайджана. Оборонное ведомство Армении обвинило азербайджанскую сторону в обстрелах военных позиций, расположенных в Гегаркуникской области.

По данным Минобороны Азербайджана, армянские военные с 21.15 2 сентября до 01.45 3 сентября [с 20.15 мск 2 сентября до 00.45 мск 3 сентября] обстреливали позиции азербайджанских солдат, расположенные в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского района и Шада Шахбузского района Нахичевани.

Обстрелы велись из разнокалиберного стрелкового оружия с позиций, расположенных в направлении сел Гюнешли Басаркечярского района (Соткское направление Гегаркуникской области. - Прим. "Кавказского узла") и Мартирос района Пашалы. Азербайджанские военные открыли ответный огонь, сообщило министерство сегодня на своем сайте.

3 сентября в районе 01.40 [00.40 мск] азербайджанские военные открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Кутакан (Гегаркунискская область, – Прим. "Кавказского узла"), заявило сегодня на своем сайте армянское оборонное ведомство.

Напомним, 1 сентября Минобороны Азербайджана сообщило, что военнослужащий Мухаммед Тагиев был ранен при обстреле со стороны Сотка. Минобороны Армении в тот же день заявило, что двое военных погибли и один ранен в результате обстрела с азербайджанской стороны.

Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах также и 2 сентября.

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