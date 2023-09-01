Ереван и Баку сообщили о потерях в боестолкновении на границе

01 сентября 2023, 10:43

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Двое военных погибли и один ранен в результате обстрела с азербайджанской стороны, заявило Минобороны Армении. Азербайджанское военное ведомство сообщило о двух раненных при атаке армянского беспилотника.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Азербайджана сообщило, что военнослужащий Мухаммед Тагиев ранен при обстреле со стороны Сотка Гегаркуникской области. Военное ведомство Армении заявило об интенсивных обстрелах с азербайджанской стороны своих позиций на этом участке границы.

31 августа Минобороны Азербайджана трижды обвинило Армению в обстрелах своих позиций на границе. Военное ведомство Армении отвергло обвинения.

Двое военных погибли, еще один ранен в результате обстрела армянских позиций, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Минобороны Армении.

"В результате обстрела боевых позиций в направлении Сотка погибли двое и ранен один армянский военнослужащий", - сообщил он.

Ранее сегодня Минобороны Армении заявило, что в направлении Сотка продолжается обстрел. Помимо стрелкового оружия разного калибра, азербайджанские военные применяют минометы, говорится в заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Минобороны Азербайджана сообщило в 09.51 мск о ранении еще двух военных. "Утром 1 сентября подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в Зодском направлении Басаркечярского района (Соткское направление Гегаркуникской области. - Прим. "Кавказского узла"), применили ударный БПЛА по позициям азербайджанской армии, расположенным на территории Кельбаджарского района. В результате получили ранения еще двое наших военнослужащих", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Азербайджанские военные "принимают решительные ответные меры в указанном направлении", отмечается в публикации.

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