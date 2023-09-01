Азербайджанский военный ранен на границе с Арменией

01 сентября 2023, 09:35

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Мухаммед Тагиев получил ранение при обстреле с армянской стороны и отправлен в госпиталь, сообщило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении заявило об интенсивных обстрелах своих позиций с азербайджанской стороны.

Как писал "Кавказский узел", 31 августа Минобороны Азербайджана трижды обвинило Армению в обстрелах своих позиций на границе. Военное ведомство Армении отвергло обвинения.

Военнослужащий Мухаммед Тагиев ранен в результате обстрела армянскими военными с позиций в Зодском направлении Басаркечарского района (Соткское направление Гегаркуникской области. - Прим. "Кавказского узла"), сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

"Военнослужащему, получившему ранение в результате провокации противника, была немедленно оказана первая медицинская помощь, раненый эвакуирован в военно-медицинское учреждение", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

При этом армянские военные продолжили обстрел, говорится в публикации. "Наши подразделения принимают ответные меры. Заявляем, что вся ответственность за последствия провокации, совершенной армянской стороной, лежит на военно-политическом руководстве этой страны", - отмечается в ней.

Минобороны Армении, по состоянию на 09.30 мск, не прокомментировало эту информацию, но в свою очередь обвинило Азербайджан в обстрелах.

"Министерство обороны Азербайджана […] 1 сентября, начиная с 07:50 (06.50 мск. – Прим. "Кавказского узла"), открыло интенсивный огонь по армянским позициям, расположенным в районе Сотка", - заявило ведомство на своем сайте.

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