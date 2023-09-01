Баку трижды за сутки обвинил Ереван в обстрелах

01 сентября 2023, 06:19

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Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций в Кяльбаджарском районе, армянское военное ведомство отвергло эти обвинения.

Как писал "Кавказский узел, вечером 31 августа Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах на двух участках границы, в том числе в направлении Ордубадского района Нахичеванской Автономной Республики. Военное ведомство Армении опровергло эти сообщения.

Поздно вечером 31 августа подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии близ населенного пункта Истису Кяльбаджарского района, сообщило министерство обороны Азербайджана.

По информации ведомства, стрельба с позиций вооруженных сил Армении велась в 22.15 (21.15 мск). Об обстреле близ Истису в это вечернее время Баку заявлял и сутками ранее, 30 августа.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры", - говорится в публикации Telegram-канала Минобороны Азербайджана.

Сообщение об обстреле в Кяльбаджарском районе стало третьим подобным заявлением Азербайджана в течение нескольких вечерних часов. Министерство обороны Армении отреагировало на него так же, как и на два предыдущих, назвав дезинформацией. В Telegram-канале ведомства утверждается, что публикация азербайджанской стороны не соответствует действительности.

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