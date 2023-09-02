Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в атаках

02 сентября 2023, 18:48

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Позиции военных в Гегаркуникской области обстреляны с азербайджанской стороны, заявило Минобороны Армении. Азербайджанское военное ведомство сообщило о перехвате ударного беспилотника армянской армии.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана сегодня дважды обвинило армянских военных в обстрелах позиций на границе. Армянское военное ведомство отвергло обвинения.

Азербайджанские военные сегодня обстреляли армянские позиции в Гегаркуникской области, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы Минобороны Армении. "2 сентября с 16.00 по 16.10 (с 15.00 по 15.10 мск) азербайджанские подразделения обстреляли из стрелкового оружия армянские позиции, расположенные в районе Норабака (Гегаркуник)", - сказал он.

Минобороны Азербайджана, по состоянию на 18.45 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление. При этом ведомство сообщило о перехвате ударного беспилотника армянской армии.

"В полдень 2 сентября подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в Кельбаджарском направлении, был обнаружен ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Армении. БПЛА, своевременно обнаруженный благодаря бдительности наших подразделений, был обезврежен с применением специальных средств и перехвачен до достижения цели", - говорится в публикации, размещенной в 17.40 мск на сайте министерства.

Напомним, 1 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о трех раненных при атаке армянских военных со стороны Сотка Гегаркуникской области. Минобороны Армении сообщило в тот же день, что при обстрелах с азербайджанской стороны на этом участке границы погибли четверо и ранены двое военнослужащих. Состояние раненых армянских солдат оценивается как тяжелое, рассказали врачи.

Опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики усомнились в том, что эти перестрелки могут перерасти в масштабную эскалацию вооруженного конфликта.

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