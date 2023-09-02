Азербайджан обвинил Армению в обстрелах на границе

02 сентября 2023, 15:00

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Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии на границе Нахичеванской автономной республики, заявило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении отвергло обвинения.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана сегодня сообщило, что около 11.00 (10.00 мск) армянские военные обстреляли из минометов позиции азербайджанских военных. Эта информация не соответствует действительности, заявило Минобороны Армении.

Сегодня в 12.58 (11.58 мск) подразделения вооруженных сил Армении обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии на границе Джульфинского района Нахичеванской автономной республики, сообщило Минобороны Азербайджана. "Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Минобороны Армении обвинило азербайджанскую сторону в дезинформации. "Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы подразделения ВС РА 2 сентября в районе 12:58 открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в юго-западной части границы, является очередной дезинформацией", - заявило ведомство на своем сайте.

Напомним, 1 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о трех раненных при атаке армянских военных со стороны Сотка Гегаркуникской области. Минобороны Армении сообщило, что при обстрелах с азербайджанской стороны на этом участке границы погибли четверо и ранены двое военнослужащих. Врачи сообщили, что состояние раненых армянских солдат оценивается как тяжелое.

Опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики усомнились в том, что эти перестрелки могут перерасти в масштабную эскалацию вооруженного конфликта.

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