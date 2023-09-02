Баку обвинил Ереван в минометных обстрелах

02 сентября 2023, 11:39

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Армянские военные обстреляли позиции азербайджанских военных из крупнокалиберных минометов, заявило сегодня Минобороны Азербайджана. Армения отвергла эти обвинения.

По данным Минобороны Азербайджана, сегодня около 11.00 (10.00 мск) армянские военные обстреляли из 60-и 82-миллиметровых минометов позиции азербайджанских солдат.

Обстрелы велись с позиций в Зодском (армянское название – Сотк, – Прим. "Кавказского узла") направлении Басаркечярского района (Гегаркуникская область, – Прим. "Кавказского узла"). Азербайджанские военные открыли ответный огонь, сказано в сообщении министерства, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

В другом сообщении Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские военные сегодня уничтожили армянскую мобильную наземной станцию управления беспилотниками.

Распространенное Минобороны Азербайджана сообщение о том, что будто бы армянские военные 2 сентября около 11.00 открыли огонь из минометов по азербайджанским позициям, не соответствует действительности, заявило сегодня в своем Telegram-канала армянское оборонное ведомство.

Напомним, 1 сентября Минобороны Азербайджана сообщило, что военнослужащий Мухаммед Тагиев ранен при обстреле со стороны Сотка Гегаркуникской области, а также проинформировало о двух раненных при атаке беспилотника. Военное ведомство Армении заявило об интенсивных обстрелах с азербайджанской стороны своих позиций на этом участке границы, в том числе из минометов, в результате которых погибли четыре и ранены двое армянских военных. Минобороны Азербайджана назвало информацию об использовании беспилотника не соответствующей действительности.

Позже врачи рассказали, что состояние раненых армянских солдат оценивается как тяжелое.

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