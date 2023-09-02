02 сентября 2023, 08:59

Врачи рассказали о состоянии двух раненых армянских солдат

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Врачам удалось добиться улучшения состояния одного из военнослужащих, который был ранен 1 сентября в районе Сотка в результате обстрела азербайджанских солдат. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Состояние второго раненого военного оценивается как средней тяжести.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 сентября Минобороны Армении заявило, что в результате обстрелов военных Азербайджана погибли два армянских солдата и еще два получили ранения.

Согласно новому заключению врачей, в результате неоднократных реанимационных мероприятий удалось добиться улучшения состояния Нарека Погосяна – одного из военнослужащих, который был ранен в результате обстрела с азербайджанской стороны. У Погосяна восстановилось сердцебиение, информировало Минобороны Армении, сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

У военнослужащего тяжелое огнестрельное ранение и он находится в крайне тяжелом состоянии. Состояние второго раненого военного врачи оценивают как средней тяжести, сказано в сообщении.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики заявили, что боестолкновения в направлении Сотка 1 сентября были спровоцированы Ереваном во внешнеполитических и внутриполитических целях.

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Примечание:

"Армянские аналитики назвали возможные причины обострения на Соткском направлении", "Работники Соткского рудника эвакуированы после обстрелов", "Баку трижды за сутки обвинил Ереван в обстрелах".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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