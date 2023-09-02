Врачи рассказали о состоянии двух раненых армянских солдат

02 сентября 2023, 08:59

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Врачам удалось добиться улучшения состояния одного из военнослужащих, который был ранен 1 сентября в районе Сотка в результате обстрела азербайджанских солдат. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Состояние второго раненого военного оценивается как средней тяжести.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 сентября Минобороны Армении заявило, что в результате обстрелов военных Азербайджана погибли два армянских солдата и еще два получили ранения.

Согласно новому заключению врачей, в результате неоднократных реанимационных мероприятий удалось добиться улучшения состояния Нарека Погосяна – одного из военнослужащих, который был ранен в результате обстрела с азербайджанской стороны. У Погосяна восстановилось сердцебиение, информировало Минобороны Армении, сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

У военнослужащего тяжелое огнестрельное ранение и он находится в крайне тяжелом состоянии. Состояние второго раненого военного врачи оценивают как средней тяжести, сказано в сообщении.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики заявили, что боестолкновения в направлении Сотка 1 сентября были спровоцированы Ереваном во внешнеполитических и внутриполитических целях.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.