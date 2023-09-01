Армянские военнослужащие. Фото: https://ru.1in.am

01 сентября 2023, 16:49

Число погибших армянских военных выросло до четырех

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Четыре армянских военных погибли в результате обстрелов с азербайджанской стороны, еще один военнослужащий ранен, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Азербайджана сообщило, что военнослужащий Мухаммед Тагиев ранен при обстреле со стороны Сотка Гегаркуникской области. Минобороны Армении сообщило, что двое военных погибли и один ранен в результате обстрела с азербайджанской стороны. Военное ведомство Армении заявило об интенсивных обстрелах с азербайджанской стороны.

31 августа Минобороны Азербайджана трижды обвинило Армению в обстрелах своих позиций на границе. Военное ведомство Армении отвергло обвинения.

Минобороны Армении обнародовало число потерь с армянской стороны. Как сообщает военное ведомство Армении, "в результате азербайджанской провокации погибли четверо военнослужащих, один солдат ранен".

Обстрелы на границе, согласно данным Минобороны Армении, продолжаются. "Но интенсивность огня снижается", - сообщило ведомство.

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Примечание:

"Родители пропавших без вести военных потребовали встречи с министром обороны Армении", "Азербайджан сообщил о перестрелке на границе с Арменией", "Армения отвергла обвинения в причастности к ранению азербайджанского солдата".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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