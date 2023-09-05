Активисты в Ереване призвали МИД обратиться в Совбез ООН по вопросу Нагорного Карабаха

05 сентября 2023, 15:57

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МИД Армении должен обратиться в Совет безопасности ООН с просьбой принять резолюцию по вопросу Нагорного Карабаха и блокады Лачинского коридора, заявили участники акции протеста у здания ведомства.

Как писал " Кавказский узел ", 11 августа Армения обратилась в ООН с просьбой созвать заседание Совета безопасности из-за тяжелой гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Ереван ожидал, что Совбез ООН примет решение о доставке гуманитарной помощи, но по итогам заседания участники Совбеза ООН призвали не препятствовать деятельности Красного Креста в Нагорном Карабахе. Азербайджанские аналитики указали, что по итогам обсуждения в ООН даже не была принята резолюция, и заседание показало слабость позиций армянской дипломатии. 29 августа активисты движения "Бацум" провели акции у здания посольств Франции и США в Ереване, призвав эти страны инициировать принятие резолюции.

Инициативная группа "Бацум" (Открытие) организовала акцию протеста перед зданием МИД Армении с требованием обратиться в Совет безопасности ООН для внесения в повестку вопроса о принятии резолюции по вопросу Нагорного Карабаха.

Резолюция должна обеспечить гуманитарную помощь жителям Нагорного Карабаха, открытие Лачинского коридора, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член инициативы Нарек Айвазян.

Айвазян добавил, что в резолюции должен быть также включен пункт о наказании президента Азербайджана Ильхама Алиева, согласно Конвенции о предупреждении преступления и геноцида и наказании за него. Также в резолюции должны быть пункты, касательно защиты прав армян Нагорного Карабаха, в том числе политических прав.

"Блокада Арцаха со стороны Азербайджана поставила перед нечеловеческими трудностями арцахцев, лишая их основных прав человека и, создавая гуманитарную катастрофу", - зачитали участники акции письмо, адресованное министру иностранных дел Армении Арарату Мирзояну.

Гуманитарную помощь активисты призывают оказать исключительно по Лачинскому коридору. Это, по их словам, нужно сделать своевременно, чтобы предотвратить усугубление гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе. "Альтернативные дороги ущемляют право арцахского народа на волеизъявление и легитимизируют факт незаконной блокады Бердзорского (Лачинского) коридора со стороны Азербайджана, сменяя основополагающий вопрос Арцаха на исключительно гуманитарный".

Также в письме отмечено, что необходимо восстановить право армян Арцаха на жизнь и на политическое волеизъявление. "Эти права, как неотъемлемая часть международного права, должны быть признаны и должны уважаться", - указано в документе.

Данное требование касательно принятия резолюции, как отметили участники акции, были переданы 29 - 30 августа всем лидерам стран - постоянных членов ООН (США, Франция, Россия, Великобритания и Китай) через их посольства в Ереване.

Из-за блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. В Нагорном Карабахе из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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