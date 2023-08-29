29 августа 2023, 17:25

Армянские активисты потребовали ввести санкции против Азербайджана

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Франция и Великобритания должны инициировать принятие резолюции Совбеза ООН в поддержку Нагорного Карабаха, заявили участники ереванской акции.

Как писал "Кавказский узел", 11 августа Армения обратилась в ООН с просьбой созвать заседание Совета безопасности из-за тяжелой гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Ереван ожидал, что Совбез ООН примет решение о доставке гуманитарной помощи, но по итогам заседания участники Совбеза ООН призвали не препятствовать деятельности Красного Креста в Нагорном Карабахе. Азербайджанские аналитики указали, что по итогам обсуждения в ООН даже не была принята резолюция, и заседание показало слабость позиций армянской дипломатии.

Активисты движения "Открытие" провели сегодня акции у посольств Франции и Великобритании в Ереване. Они потребовали инициировать принятие резолюции в поддержку Нагорного Карабаха, передает корреспондент "Кавказского узла".

Организаторы зачитали обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьер-министру Великобритании Риши Сунаку. Письма были переданы сотрудникам дипмиссий.

Совбез ООН должен созвать экстренное заседание и принять резолюцию по ситуации в Нагорном Карабаха, а также организовать доставку гуманитарной помощи по Лачинскому коридору, отметили организаторы акции. "Необходимы незамедлительные действия по предотвращению гуманитарной катастрофы. Резолюция, в частности, должна содержать требование по разблокировке Лачинского коридора и санкции против Азербайджана за геноцид армян в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") и нарушение прав человека", - зачитал письмо один из активистов Нарек Айвазян.

Следующая акция активистов "Открытия" намечена 30 августа у посольств США и Китая.

Из-за блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. В Нагорном Карабахе из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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Примечание:

"Жители Степанакерта вынуждены покупать хлеб по предварительной записи", "Выступление Арутюняна успокоило протестующих в Степанакерте", "Участники митинга в Степанакерте потребовали от властей плана действий".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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