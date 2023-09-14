Азербайджан заявил об обстрелах со стороны Армении

14 сентября 2023, 11:29

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Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Кельбаджарского и Товузского районов, сообщило Минобороны Азербайджана. Оборонное ведомство Армении назвало это сообщение дезинформацией.

"Кавказский узел" писал, что стороны регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Вчера, 13 сентября, Армения обвинила Азербайджан в обстреле позиций в Гегаркуникской области.

Минобороны Азербайджана сегодня заявило об обстрелах со стороны Армении и Нагорного Карабаха.

По данным ведомства, обстрелы велись со стороны населенных пунктов Армении с перерывами поздно вечером 13 сентября и ночью. Были обстреляны позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Кельбаджарского и Товузского районов. При этом использовалось стрелковое оружие, сообщило оборонное ведомство Азербайджана на своем сайте.

Кроме того, по данным Минобороны, ночью 14 сентября карабахские военные с территории, где временно размещен российский миротворческий контингент, обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском направлении. "Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанных направлениях", - говорится в сообщении.

Минобороны Армении опровергло эту информацию, заявив, что она не соответствует действительности. "Министерство обороны Азербайджана распространило дезинформацию", - сказано в заявлении на сайте ведомства.

На армяно-азербайджанской границе обострение ситуации идет на фоне кризиса, возникшего с блокировкой Нагорного Карабаха. Баку прибегает к локальным эскалациям, чтобы добиться уступок от Еревана, заявили ранее "Кавказскому узлу" политологи в Ереване. Участившиеся перестрелки на армяно-азербайджанской границе и в Карабахе – результат пробуксовки мирного процесса, считают военные аналитики в Баку.

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