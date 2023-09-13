Армянский военнослужащий. Фото: минобороны Армении

13 сентября 2023, 13:50

Армения обвинила Азербайджан в обстреле

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Подразделения армии Азербайджана обстреляли армянские позиции в Гегаркуникской области Армении, заявило военное ведомство в Ереване.

По данным Минобороны Армении, обстрел произошел 13 сентября в районе 03:40 по местному времени (02:40 мск). 

Огонь был открыт из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным на участке Верин Шоржа Гегаркуникской области.

Минобороны Азербайджана отвергает обвинение в обстрелах. "Распространенная армянской стороной информация о якобы имевшем место 13 сентября примерно в 03:40 обстреле подразделениями азербайджанской армии позиций вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Йухары Шорджа не соответствует действительности", - говорится в релизе, опубликованном на сайте военного ведомства в Баку.

На армяно-азербайджанской границе обострение ситуации идет на фоне кризиса, возникшего с блокировкой Нагорного Карабаха. Баку прибегает к локальным эскалациям, чтобы добиться уступок от Еревана, заявили ранее "Кавказскому узлу" политологи в Ереване. Участившиеся перестрелки на армяно-азербайджанской границе и в Карабахе – результат пробуксовки мирного процесса, считают военные аналитики в Баку.

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Примечание:

"Баку предлагает одновременное открыть дороги в Степанакерт через Лачин и Агдам", "Ереванские аналитики назвали пропагандой трактовку Азербайджаном заявлений Ирана", "Баку обвинил Степанакерт в строительстве военных укреплений".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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