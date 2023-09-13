Армения обвинила Азербайджан в обстреле

13 сентября 2023, 13:50

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Подразделения армии Азербайджана обстреляли армянские позиции в Гегаркуникской области Армении, заявило военное ведомство в Ереване.

По данным Минобороны Армении, обстрел произошел 13 сентября в районе 03:40 по местному времени (02:40 мск).

Огонь был открыт из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным на участке Верин Шоржа Гегаркуникской области.

Минобороны Азербайджана отвергает обвинение в обстрелах. "Распространенная армянской стороной информация о якобы имевшем место 13 сентября примерно в 03:40 обстреле подразделениями азербайджанской армии позиций вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Йухары Шорджа не соответствует действительности", - говорится в релизе, опубликованном на сайте военного ведомства в Баку.

На армяно-азербайджанской границе обострение ситуации идет на фоне кризиса, возникшего с блокировкой Нагорного Карабаха. Баку прибегает к локальным эскалациям, чтобы добиться уступок от Еревана, заявили ранее "Кавказскому узлу" политологи в Ереване. Участившиеся перестрелки на армяно-азербайджанской границе и в Карабахе – результат пробуксовки мирного процесса, считают военные аналитики в Баку.

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