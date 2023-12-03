Оппозиционеры потребовали освободить Руфата Мурадлы

03 декабря 2023, 22:59

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Азербайджанская партия демократии и благоденствия (АПДБ) назвала актом политического преследования арест заместителя председателя партии, ведущего Интернет-телевидения Kanal-13 Руфата Мурадлы.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 декабря суд в Баку отправил под арест сотрудника Kanal-13 Руфата Мурадлы, признав его виновным в хулиганстве и неподчинении полиции. Мурадлы стал вторым за пять дней арестованным сотрудником телеканала после директора Азиза Оруджева. Версия силовиков о том, что журналист Kanal-13 и оппозиционер Руфат Мурадлы не подчинился полиции, выглядит сомнительной, заявили адвокаты. Сестра журналиста связала его арест с политической деятельностью и критикой властей.

27 ноября полицейские провели обыск в доме директора азербайджанского интернет-телевидения Kanal-13 (Kanal-13 в последние годы вещал в формате YouTube-канала) Азиза Оруджева. Позднее адвокат сообщил, что Оруджев задержан по обвинению в самовольном строительстве. Медиа-эксперт Алескер Мамедли связал задержание Оруджева с его профессиональной деятельностью. 28 ноября суд арестовал Оруджева на два месяца, защита обжаловала арест. Оруджеву предъявлено обвинение по статье 188.2 (самовольное проведение строительных или монтажных работ на земельном участке без установленного законом права собственности, пользования или аренды), которая предусматривает от года до трех лет лишения свободы. Практика самовольного строительства распространена в Азербайджане, но ранее не приводила к уголовной ответственности, рассказали "Кавказскому узлу" специалист в сфере недвижимости и юрист.

Сегодня, 3 декабря Азербайджанская партия демократии и благоденствия выступила с заявлением в связи с арестом Руфата Мурадлы. В заявлении отмечается, что после ареста 23 июля этого года председателя АПДБ, ученого-экономиста Губада Ибадоглу в Азербайджане развернулась новая волна репрессий против критиков правящего режима, пишет издание Туран.аз.

В настоящее время числе политзаключенных в стране превысило 250, указывает партия. Еще одной жертвой политических репрессий стал, арестованный 2 декабря в административном порядке на. 30 суток по надуманному и абсурдному обвинению в «мелком хулиганстве» и «неподчинении полиции», зампред и член правления АПДБ, ведущий «Kanal-13».

АПДБ потребовала освобождение всех политзаключенных, включая профессора Губада Ибадоглу.

Партия выражая протеста «преступной репрессивной политике» требует от правящего режима уважать конституционные права граждан.

Напомним, 1 декабря союз "За свободу политзаключенным в Азербайджане" обновил список политзаключенных, включив в него в том числе имя Азиза Оруджева. Также в список включены сотрудники интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламова и активист Мохаммед Кекалов, сотрудничавший с Abzas Media. Гасанли, Вагифгызы, Абсаламова и Кекалов арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Их аресты, проведенные на фоне антикоррупционных расследований Abzas Media, вызвали заметный международный резонанс. Кто делает Abzas Media и кому посвящены антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

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