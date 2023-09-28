Богослов Сардар Бабаев приговорен к 17 годам лишения свободы

28 сентября 2023, 13:59

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Суд в Баку приговорил шиитского богослова Сардара Бабаева к 17 годам лишения свободы, признав его виновным в госизмене. Бабаев отверг обвинение. Адвокат счел приговор неправомерным и заявил о намерении обжаловать вердикт.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 октября 2021 года силовики задержали членов и сторонников общественного объединения "Духовные деятели Азербайджана" Сардара Бабаева, Гадира Мамедова, Джалала Шафиева, Али Мусаева и Тамкина Джафарова. Все они сотрудничали с сайтом maide.az. Бабаеву было предъявлено обвинение по статье о госизмене, он помещен под арест. Богослов назвал обвинение политически мотивированным.

Сегодня, 28 сентября Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Бабаева к 17 годам лишения свободы, признав его виновным по ст. 274 (госизмена), сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Джавад Джавадов. Отбывать наказание богослов должен в колонии строгого режима.

«Сардару Бабаеву инкриминировали госизмену в форме шпионажа в пользу Ирана. Он еще на этапе следствия заявил, что обвинения надуманны, а сам он стал жертвой ухудшения азербайджано-иранских отношений. В знак протеста Бабаев отказался давать показания в суде. Его вина не была доказана в суде ни свидетельскими показаниями, ни другими доказательствами. Человека осудили просто на основе субъективных умозаключений представителей следствия», - сказал адвокат.

При этом он воздержался комментировать в деталях обвинение, поскольку процесс был закрытым и адвокат имеет обязательства о неразглашении. По его словам, защита намерена подать апелляционную жалобу на приговор.

Джавад Джавадов отметил, что ЕСПЧ признал нарушением прав Бабаева заключение его под стражу по данному делу. «При аресте Бабаева были нарушены процессуальные нормы, нарушено его право на защиту, не было обеспечено приглашение адвоката по выбору. Кроме того, следствие не представило достаточных первичных доказательств вины Бабаева для обоснования заключения его под стражу. ЕСПЧ признал нарушение прав Бабаева по ст.5.3 Конвенции о защите прав человека (право на свободу и личную неприкосновенность) и постановил выплатить ему компенсацию в размере 5 тысяч евро», - сказал адвокат.

Решение ЕСПЧ вынес за неделю до приговора в Баку, 21 сентября.

«Это решение не предписывает освобождение Бабаева, поскольку ЕСПЧ не рассматривал обвинение по существу. Однако Страсбургский суд своим решением подтвердил, что первичные доказательства, представленные в суд следствием, не были обоснованными и достоверными. ЕСПЧ обязательно учтет это обстоятельство и в последующем при рассмотрении жалобы на приговор, если жалоба дойдет до Страсбургского суда», - прокомментировал дело богослова азербайджанский юрист Халид Агалиев.

Дело Бабаева носит политический характер, считает правозащитник Эльшан Гасанов.

«Он был популярным богословом в южным регионе. Его пятничные проповеди всегда были массовыми. За это его уже однажды осудили. Потом основал сайт maide.az, где публиковались материалы не только религиозного характера, но и на темы общественной повестки. Когда ... стали ухудшаться азербайджано-иранские отношения, начались задержания и аресты среди верующих-шиитов. Бабаев оказался одним из первых, кто стал жертвой кампании. "Союз за свободу политзаключенным Азербайджана" признал Бабаева политзаключенным», - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

Напомним, Сардар Бабаев, известный также под псевдонимом Гаджигасанли, 3 июля 2017 года был приговорен к трем годам лишения свободы по обвинению в нарушении требований ведения религиозных церемоний. 25 сентября Ширванский апелляционный суд оставил в силе приговор. По версии правоохранителей, Бабаев незаконно читал проповеди и руководил пятничными намазами в мечети города Масаллы, поскольку это запрещено получившим религиозное образование за рубежом, а Бабаев получил такое образование в Иране. Статья, по которой был обвинен богослов, противоречит статье 9 Европейской конвенции по правам человека, гарантирующей свободу совести и вероисповедания, заявил адвокат Джавадов.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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