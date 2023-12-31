Число кандидатов в президенты Азербайджана выросло до 17

31 декабря 2023, 16:30

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Центризбирком Азербайджана утвердил кандидатуру самовыдвиженца Аваза Темирхана на внеочередных выборах президента, он стал 17-м утвержденным претендентом. Подачи документов в избирком пришлось добиваться пять дней, рассказал Темирхан.

Как писал "Кавказский узел", 26 декабря Аваз Темирхан, председатель исполкома Либеральной партии, которую Минюст отказался перерегистрировать, заявил, что весь день 25 декабря безрезультатно пытался попасть в ЦИК, чтобы подать документы для выдвижения на пост президента Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 7 февраля 2024 года внеочередные президентские выборы. Для официальной регистрации кандидата требуется набрать 40 тысяч подписей избирателей, последний срок сдачи подписей - 18.00 (17.00 мск) 8 января. К 30 декабря Центризбирком утвердил кандидатуры 16 претендентов.

ЦИК Азербайджана на заседании 31 декабря утвердил юриста, самовыдвиженца Аваза Темирхана кандидатом в президенты. Он стал 17-м кандидатом на пост главы государства, утверждённым ЦИК, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник Центризбиркома.

Документы удалось подать в избирком только 29 декабря, рассказал сегодня корресподенту "Кавказского узла" Аваз Темирхан. "Я с 25 декабря тщетно пытался представить документы на утверждение. Но меня не принимали в ЦИК. Каждый день мне отказывали под различными предлогами. Наконец, только 29 декабря документы приняли, и сегодня утвердили мое самовыдвижение. Теперь мне придется в условиях жесткого цейтнота заняться сбором подписей 40 тысяч избирателей. На это осталась всего неделя", - сказал он.

Темирхан отметил, что выступает за изменение политической системы страны и за достижение в стране уважения достоинства граждан. "Каждый из нас должен преодолеть покорность перед властью и потребовать уважения своих прав", - сказал он.

Политик рассказал о себе, что родился в 1959 году в Бардинском районе Азербайджана, окончил в России юрфак Ярославского университета, работал в межрайонной прокуратуре Костромской области России и юридическим консультантом в Москве. В 1993-94 годах Темирхан был помощником госсекретаря Азербайджана, с 1995 года занимал руководящие посты в Либеральной партии Азербайджана, а с 2010 года являлся ее председателем.

В июне Либеральная партия «вынуждена была приостановить деятельность» в связи с ужесточением требований к деятельности политических партий согласно новому закону, вступившему в силу в январе 2023 года, отметил Аваз Темирхан.

Напомним, очередные выборы президента должны были состояться лишь в 2025 году. Цель внезапного назначения внеочередных выборов - продлить власть Алиева, заявили оппозиционные политики. Назначить выборы на февраль 2024 года Алиева сподвигли изменения в геополитике и стремление снизить шансы потенциальных соперников, сочли политологи.

Ильхам Алиев занимает должность президента с 2003 года. Благодаря принятым в 2002 году поправкам к Конституции Азербайджана, его отец Гейдар Алиев сумел фактически передать власть сыну. 15 октября 2003 года Ильхам Алиев победил в первом же туре президентских выборов, получив 77% голосов избирателей.

29 декабря Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ объявило о начале деятельности миссии своих наблюдателей на внеочередных президентских выборах в Азербайджане.

30 декабря три правозащитные организации создали коалицию "Мой голос" для наблюдения за ходом президентских выборов. К мониторингу выборов решено привлечь известных политологов и профессиональных наблюдателей, рассказали "Кавказскому узлу" учредители коалиции.

На фоне подготовки к президентским выборам 2024 года власти Азербайджана усилили преследование журналистов и оппозиционных активистов, чтобы минимизировать выступления с критикой действующей власти, рассказали "Кавказскому узлу" аналитики Зохраб Исмаил и Арастун Оруджлу. Исход выборов предрешен, а к репрессиям власти прибегают с целью полного искоренения инакомыслия, возразил Чингиз Султансой.

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