Претенденты на пост президента Азербайджана пожаловались на игнорирование ЦИК

26 декабря 2023, 05:58

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Трое жителей Азербайджана, которые хотят подать документы для выдвижения на пост президента страны, пожаловались, что не могут попасть на прием в ЦИК, чиновники их игнорируют.

Как писал "Кавказский узел", президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 7 февраля 2024 года внеочередные президентские выборы. К 18 декабря были заявлены кандидатуры семи человек: самого Ильхама Алиева, депутатов парламента Фазиля Мустафы, Гудрата Гасангулиева и Рази Нуруллаева, главы "Центра социальных исследований" Захида Оруджа, председателя партии "Великий Азербайджан" Эльшада Мусаева и бывшего председателя Либерально-демократической партии Фуада Алиева. 23 декабря о выдвижении заявил и главный редактор газеты "Олайлар" Юнус Огуз. Партия Классического народного фронта Азербайджана (ПКНФА) 24 декабря отказалась от участия в выборах.

Шесть уже выдвинутых претендентов на пост президента Азербайджана не способны составить конкуренцию действующему главе государства на предстоящих выборах, это лишь иллюзия соперничества, указали опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики.

Три активиста, которые хотят выдвинуть свои кандидатуры на пост президента Азербайджана, пожаловалась 25 декабря, что их документы не принимают в ЦИК, пишет "Туран".

Один из тех, кто никак не может попасть в ЦИК - председатель исполкома Либеральной партии, которую отказался перерегистрировать Минюст Азербайджана, Аваз Темирхан. По его словам, весь день 25 декабря он пытался попасть к членам ЦИК, но безрезультатно. По его словам, ему сообщили о совещании, на котором находятся члены Центризбиркома, однако он видел, как двое из них выходят из здания.

Аналогичные жалобы озвучили два кандидата-самовыдвиженца Улдуз Гулиева и Решад Дадашев. По их словам, они уже третий день приходят к ЦИК, но у них не принимают документы. Они просили через охрану передать просьбу к руководству Центризбиркома о приеме, но безрезультатно.

В ЦИК изданию сообщили, что претенденты могут обратиться в ведомство в электронном виде, на рассмотрение их заявление отводится пять дней.

Очередные выборы президента должны были состояться в 2025 году: Ильхам Алиев был избран президентом Азербайджана на семилетний срок 11 апреля 2018 года. Цель внезапного назначения внеочередных выборов при отсутствии условий для честной политической борьбы - продлить власть Алиева, заявили оппозиционные политики. Назначить выборы на февраль 2024 года Алиева сподвигли изменения в геополитике и стремление снизить шансы потенциальных соперников, сочли политологи.

На фоне подготовки к выборам власти Азербайджана усилили преследование журналистов и оппозиционных активистов, чтобы минимизировать выступления с критикой действующей власти, рассказали "Кавказскому узлу" аналитики Зохраб Исмаил и Арастун Оруджлу. Исход выборов предрешен, а к репрессиям власти прибегают с целью полного искоренения инакомыслия, возразил Чингиз Султансой.

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