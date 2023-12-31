ЦИК Азербайджана утвердил кандидатом в президенты Намизада Сафарова

31 декабря 2023, 12:04

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Центризбирком Азербайджана утвердил правозащитника и оппозиционера Намизада Сафарова в качестве кандидата в президенты на назначенных на 7 февраля внеочередных выборах главы государства. Общее число утвержденных кандидатов достигло 16.

Как информировал "Кавказский узел", в Азербайджане на 7 февраля 2024 года назначены внеочередные президентские выборы. К 18 декабря были заявлены кандидатуры семи человек, в том числе действующего президента страны Ильхама Алиева. ЦИК Азербайджана 26 декабря утвердил выдвижение кандидатами в президенты еще восемь претендентов. 30 декабря три правозащитные организации в Азербайджане создали коалицию для наблюдения за ходом президентских выборов.

На состоявшемся 30 декабря заседании Центральной избирательной комиссии Азербайджана (ЦИК) утверждена кандидатура самовыдвиженца Намизада Гейдар оглу Сафарова на внеочередных президентских выборах, сообщил сотрудник отдела по связям с общественностью ЦИК.

Таким образом, число утвержденных кандидатов достигло 16, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Действующий президент страны Ильхам Алиев 30 декабря зарегистрирован в качестве кандидата, добавил он.

Согласно Избирательному кодексу Азербайджана, кандидаты в президенты выдвигаются политическими партиями, блоками политических партий, инициативными группами избирателей и по самовыдвижению граждан. Кандидаты сначала утверждаются ЦИК, после чего им выдаются подписные листы с целью сбора необходимых для регистрации 40 тысяч подписей. ЦИК после проверки достоверности подписей принимает решение о регистрации или отказе в регистрации.

Сафаров известен с оппозиционными взглядами. Он родился в 1955 году в Шарурском районе Нахичеванской автономной республики, окончил юрфак Бакинского го университета, работал следователем в МВД, являлся членом коллегии адвокатов. После того, как правозащитник Огтаем Гюлалыевым в 2019 году попал в ДТП и впал в кому, Сафаров стал координатором Центра против пыток и репрессий.

В Азербайджане нет условий для демократических выборов, считает Намизад Сафаров. "Оставлять политическую арену без борьбы было бы неправильно. Поэтому нескольких дней колебаний я все же подал документы в Центральную избирательную комиссию как кандидат в президенты. Меня утвердили в самый крайний срок – то есть на пятый день, отведенный на эту процедуру, что ставит нас в жесткие временные рамки и нам остается на сбор подписей всего неделя", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла",

В Азербайджане необходимо решать проблему с коррупцией и проблемы экономического характера, отметил оппозиционер. "Богатства страны открыто разворовываются. Управление страной во всех сферах доверено некомпетентным лицам, преследующим лишь свои личные интересы. Однако в стране десятки тысяч честных, достойных, образованных и способных людей. Эти люди намеренно исключены из государственного управления", – отметил Сафаров.

Напомним, 15 декабря оппозиционная партия "Мусават" заявила об отсутствии условий для честной политической конкуренции и отказалась выдвигать своего кандидата или поддерживать кого-либо из кандидатов на выборах президента. 16 декабря оппозиционная партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) также приняла решение о бойкоте выборов. От участия в них 24 декабря также отказалась Партия Классического народного фронта Азербайджана (ПКНФА).

"Платформа III Республики" призвала избирателей прийти на выборы, чтобы проголосовать против кандидатов от власти, но тоже заявила, что не будет выдвигать кандидата или поддерживать кого-либо из претендентов.

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