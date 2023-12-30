Азербайджанские активисты объединились для наблюдения за выборами

30 декабря 2023, 14:58

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Три правозащитные организации в Азербайджане создали коалицию для наблюдения за ходом внеочередных президентских выборов. К мониторингу выборов решено привлечь известных политологов и профессиональных наблюдателей, рассказали учредители коалиции.

Как писал "Кавказский узел", 29 декабря Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ объявило о начале деятельности миссии своих наблюдателей на внеочередных президентских выборах в Азербайджане.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 7 февраля 2024 года внеочередные президентские выборы. Для регистрации кандидата требуется набрать 40 тысяч подписей избирателей, последний срок сдачи подписей - 18.00 (17.00 мск) 8 января. Очередные выборы президента должны были состояться лишь в 2025 году. Цель внезапного назначения внеочередных выборов - продлить власть Алиева, заявили оппозиционные политики. Назначить выборы на февраль 2024 года Алиева сподвигли изменения в геополитике и стремление снизить шансы потенциальных соперников, сочли политологи.

Председатель Общества защиты прав женщин Новелла Джафароглу, глава Общественного объединения по правам человека и защиты законности Саида Годжаманлы и руководитель азербайджанского подразделения «Международной правозащитной организации» Саадат Бананъярлы объявили сегодня о создании коалиции по мониторингу выборов «Мой голос».

В работе коалиции будет участвовать группа известных экспертов и политологов, команда из профессиональных наблюдателей, говорится в распространенном учредителями пресс-релизе, который перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

"Мы и в прошлом участвовали в мониторинге выборов. Сейчас вновь решили организовать наблюдение за выборами. Это также станет способом активизировать гражданское общество страны. Тем более, что это первые выборы, которые будут проводиться на всей территории Азербайджана, после полного восстановления целостности страны (после того, как в сентябре 2023 года территория Карабаха перешла под контроль Азербайджана. - Прим. "Кавказского узла"). За многие годы деятельности мы реализовали множество проектов в регионах Азербайджана и сейчас пригласили к сотрудничеству в коалиции активистов, которые были нашими партнерами", - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» соучредитель коалиции Саида Годжаманлы.

На вопрос о том, сколько округов будут охвачены мониторингом, она ответила, что сейчас проводится подготовительная работа, определяются команды по регионам. "Мы будем стараться охватить как столицу, так и регионы страны. Формируются команды наблюдателей, для них будут проведены тренинги, и далее мы распределим наблюдателей по округам", - рассказала правозащитница

Соучредитель коалиции Новелла Джафароглу добавила, что будет проведен мониторинг всех этапов выборов – избирательной кампании, дня выборов, подсчета голосов.

"Мы подготовим три отчета. Один будет промежуточным и будет распространен примерно за две недели или 10 дней до выборов. Второй отчет мы обнародуем на следующий день после выборов, и в нем будет отражено, что происходило во время голосования и подведения его итогов. Наконец, позже мы распространим заключительный отчет, в котором будет дана оценка всей избирательной кампании, выборам и будут выдвинуты рекомендации по совершенствованию законодательства и практики по выборам", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Джафароглу.

Напомним, оппозиционная партия "Мусават" 15 декабря отказалась выдвигать своего кандидата или поддерживать кого-либо из кандидатов, заявив об отсутствии условий для честной политической конкуренции. 16 декабря оппозиционная партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) также приняла решение о бойкоте внеочередных президентских выборов, объяснив это отсутствием в стране условий для проведения свободных и справедливых выборов. Партия Классического народного фронта Азербайджана (ПКНФА) 24 декабря также отказалась от участия в выборах.

Созданная в декабре общественно-политическая структура "Платформа III Республики" также заявила, что не будет выдвигать кандидата на внеочередных президентских выборах или поддерживать кого-либо из претендентов. Однако эта политическая структура призвала избирателей прийти на выборы, чтобы проголосовать против кандидатов от власти.

О тех, кто стоит у истоков нового движения, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Кто создал "Платформу III Республики" в Азербайджане".

Ильхам Алиев занимает должность президента с 2003 года. Благодаря принятым в 2002 году поправкам к Конституции Азербайджана, его отец Гейдар Алиев сумел фактически передать власть сыну. 15 октября 2003 года Ильхам Алиев победил в первом же туре президентских выборов, получив 77% голосов избирателей.

На фоне подготовки к президентским выборам 2024 года власти Азербайджана усилили преследование журналистов и оппозиционных активистов, чтобы минимизировать выступления с критикой действующей власти, рассказали "Кавказскому узлу" аналитики Зохраб Исмаил и Арастун Оруджлу. Исход выборов предрешен, а к репрессиям власти прибегают с целью полного искоренения инакомыслия, возразил Чингиз Султансой.

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