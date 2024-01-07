Претенденты на статус кандидата в президенты Азербайджана провели акцию протеста

07 января 2024, 01:37

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Три претендента на участие в выборах президента Азербайджана провели акцию протеста у здания ЦИК. Они потребовали увеличить время, отведенное на сбор 40 тысяч подписей избирателей, так как отведенных семи дней мало. В противном случае претенденты Намизад Сафаров, Матлаб Муталлимов и Сярван Керимов пригрозили призвать граждан не участвовать в выборах, а международные организации - не признавать их итоги.

Как писал "Кавказский узел", президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 7 февраля 2024 года внеочередные президентские выборы. Для официальной регистрации кандидата требуется набрать 40 тысяч подписей избирателей, последний срок сдачи подписей - 18.00 (17.00 мск) 8 января. 30 декабря кандидатом в президенты был зарегистрирован сам Ильхам Алиев.

Претенденты на участие в выборах президента Азербайджана провели акцию протеста 6 января перед зданием ЦИК, они заявили, что их кандидатуры не желают регистрировать, передает корреспондент "Кавказского узла".

Претендент на участие в выборах Намизад Сафаров заявил журналистам, что ЦИК игнорирует требованием встретиться с ним, Матлабом Муталлимовым и Сярваном Керимовым. "Три претендента намерены обсудить с членами ЦИК трудности со сбором 40 тысяч голосов в связи с праздничными днями и холодной погодой, а также вследствие недостаточного количества отпущенного на сбор подписей времени. Но в ЦИК не желают встретиться с нами", - заявил он.

По словам Сафарова, ему удалось собрать с 1 января около 10 тысяч подписей, и на сборы оставшихся нужно не менее пяти дней, тогда как срок их сдачи истекает 8 января. "В этих условиях невозможно за неделю собрать 40 тысяч подписей, мы не верим в заявления других претендентов о сданных ими в ЦИК подписных листах. Не верю претендентам, поддерживающим власть и утверждающим, что у них нет проблем со сбором подписей", - заявил Намизад Сафаров. Он заявил, что выборы являются незаконными.

Сярван Керимов собрал 10 тысяч подписей, но из-за недостатка установленного ЦИК времени затрудняется собрать еще 30 тысяч подписей для допуска на выборы. Он не согласен с мнением о несомненном лидерстве Ильхама Алиева на выборах, так как "победил в войне". По словам Керимова, "победил не президент, а народ".

Он зачитал обращение в ЦИК, в котором просит продлить срок сбора подписей избирателей в связи с малым временем для этой кампании. "Я подсчитал, что для заполнения всех подписных листов, даже не обходя квартиры граждан, нужен 31 день. А нам выделено семь дней", - сказал претендент, который демонстративно выбросил перед зданием ЦИК 11 незаполненных подписных листов.

Представитель претендента на выборах Матлаба Муталлимова Гулу Гасанов сообщил о поданной в ЦИК жалобе на недостаточное время для сбора подписей. "Малое количество дней, отпущенных на этот этап - одна из преград перед неугодными власти претендентами на выборах", - заявил он журналистам.

Сам Матлаб Муталлимов зачитал заявление претендентов, который обвинили ЦИК в грубых нарушениях. "Перед независимыми претендентами поставлены преграды, полиция мешает сбору подписей, ЦИК не выдал нам решение о признании нас участниками избирательного процесса. Провластные претенденты поставлены в льготные условия, в школах даны указания заполнить подписные листы в пользу провластных претендентов", - заявил, в частности, он.

Очередные выборы президента должны были состояться лишь в 2025 году. Цель внезапного назначения внеочередных выборов - продлить власть Алиева, заявили оппозиционные политики. Назначить выборы на февраль 2024 года Алиева сподвигли изменения в геополитике и стремление снизить шансы потенциальных соперников, сочли политологи.

Ильхам Алиев занимает должность президента с 2003 года. Благодаря принятым в 2002 году поправкам к Конституции Азербайджана, его отец Гейдар Алиев сумел фактически передать власть сыну. 15 октября 2003 года Ильхам Алиев победил в первом же туре президентских выборов, получив 77% голосов избирателей.

На фоне подготовки к президентским выборам власти Азербайджана усилили преследование журналистов и оппозиционных активистов, чтобы минимизировать выступления с критикой действующей власти, рассказали "Кавказскому узлу" аналитики Зохраб Исмаил и Арастун Оруджлу. Исход выборов предрешен, а к репрессиям власти прибегают с целью полного искоренения инакомыслия, возразил Чингиз Султансой.

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