Два соперника Алиева допущены к выборам президента Азербайджана

06 января 2024, 18:12

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Центризбирком Азербайджана зарегистрировал кандидатами в президенты депутата Рази Нуруллаева и главу "Центра социальных исследований" Захида Оруджа после проверки собранных ими подписей избирателей.

Как писал "Кавказский узел", 31 декабря 2023 года Центризбирком Азербайджана утвердил кандидатуру самовыдвиженца Аваза Темирхана на внеочередных выборах президента. Темирхан стал 17-м утвержденным претендентом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 7 февраля 2024 года внеочередные президентские выборы. Для официальной регистрации кандидата требуется набрать 40 тысяч подписей избирателей, последний срок сдачи подписей - 18.00 (17.00 мск) 8 января. 30 декабря кандидатом в президенты был зарегистрирован сам Ильхам Алиев.

Центральная избирательная комиссия Азербайджана после проверки документов и подписных листов с 40 тысячами подписей избирателей сегодня зарегистрировала кандидатами в президенты еще двух претендентов – Захида Оруджа и Рази Нуруллаева. Таким образом, число кандидатов, допущенных к выборам, достигло трех, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Центризбиркома.

Также в ЦИК вместе с необходимыми документами уже представлены подписные листы кандидатов в президенты - председателя партии "Великое созидание", депутата Фазиля Мустафы, главы партии "Великий Азербайджан" Эльшада Мусаева, руководителя Партии народного фронта целостного Азербайджана Гудрата Гасангулиева и самовыдвиженца Фуада Алиева. Проверка их документов и подлинности представленных в их пользу подписей избирателей продолжается, сообщил сотрудник ЦИК.

Напомним, депутат парламента Рази Нуруллаев и глава "Центра социальных исследований" Захид Орудж к 18 декабря 2023 года оказались в числе шести человек, которые наряду с действующим президентом объявили о своем участии в выборах. Эти шесть претендентов не способны составить конкуренцию Ильхаму Алиеву, их участие - лишь иллюзия соперничества, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

На предыдущих президентских выборах 2018 года Захид Орудж занял второе место, набрав 3,11% голосов, а Рази Нуруллаев – последнее, восьмое место, набрав 0,74% голосов. На "Кавказском узле" опубликована справка "Президентские выборы в Азербайджане 2018 года".

Очередные выборы президента должны были состояться лишь в 2025 году. Цель внезапного назначения внеочередных выборов - продлить власть Алиева, заявили оппозиционные политики. Назначить выборы на февраль 2024 года Алиева сподвигли изменения в геополитике и стремление снизить шансы потенциальных соперников, сочли политологи.

Ильхам Алиев занимает должность президента с 2003 года. Благодаря принятым в 2002 году поправкам к Конституции Азербайджана, его отец Гейдар Алиев сумел фактически передать власть сыну. 15 октября 2003 года Ильхам Алиев победил в первом же туре президентских выборов, получив 77% голосов избирателей.

30 декабря 2023 года три правозащитные организации создали коалицию "Мой голос" для наблюдения за ходом президентских выборов. К мониторингу выборов решено привлечь известных политологов и профессиональных наблюдателей, рассказали "Кавказскому узлу" учредители коалиции.

На фоне подготовки к президентским выборам власти Азербайджана усилили преследование журналистов и оппозиционных активистов, чтобы минимизировать выступления с критикой действующей власти, рассказали "Кавказскому узлу" аналитики Зохраб Исмаил и Арастун Оруджлу. Исход выборов предрешен, а к репрессиям власти прибегают с целью полного искоренения инакомыслия, возразил Чингиз Султансой.

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