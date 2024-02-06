Политологи связали низкую активность соперников Алиева с отсутствием реальной конкуренции

06 февраля 2024, 16:18

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Соперники Ильхама Алиева на президентских выборах лишь формальные, с их стороны в ходе предвыборной кампании не было слышно ни критики властей, ни жалоб на нарушения, отметили аналитики. Сегодня, накануне выборов, в Азербайджане объявлен "день тишины", сообщил Центризбирком.

Как писал "Кавказский узел", подготовка к выборам президента Азербайджана проходит в условиях отсутствия реальной конкуренции, давления властей на СМИ и препятствий для мониторинга выборов общественными организациями, указала в своем отчете наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) в своем промежуточном отчете.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 7 февраля 2024 года внеочередные президентские выборы. Помимо самого Ильхама Алиева, кандидатами зарегистрированы шесть человек 1 . Эти шесть претендентов не способны составить конкуренцию действующему президенту, их участие - лишь иллюзия соперничества, указали в декабре 2023 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

В 8.00 (07.00 по мск), за сутки до начала голосования в Азербайджане завершилась предвыборная агитация на выборах. От кандидатов и их штабов не исходило заявлений о каких-либо нарушениях.

"Агитационная кампания прошла нормально, никаких препятствий для проведения встреч с избирателями в Баку и регионах не было", - заявил корреспонденту «Кавказского узла» кандидат в президенты, председатель партии «Великое созидание» Фазиль Мустафа.

В партии Народного фронта целостного Азербайджана, лидер Гудрат Гасангулиев которой баллотируется в президенты также указали на отсутствие жалоб на какие-либо нарушения в ходе предвыборной агитации и вообще во время избирательной кампании.

Аналогичный ответ последовал и из правящей партии "Ени Азербайджан", лидером которой является действующий президент Ильхам Алиев.

В избирательных штабах остальных кандидатов – Захида Оруджа, Фуада Алиева, Рази Нуруллаева и Эльшада Мусаева также заявили, что у них нет жалоб на какие-либо нарушения во время избирательной кампании.

Член Платформы гражданского общества Азербайджана, политический аналитик Насими Мамедли объясняет отсутствие жалоб у кандидатов, отсутствие реального соперничества на выборах.

"Выборы в Азербайджане проходят на фоне подавления свобод, наличия в стране более 250 политзаключенных и таким образом демократической среды для честной политической конкуренции нет. Выдвижение шести кандидатов стали простой формальностью для придания процессу "альтернативности". Пятеро из них ранее уже баллотировались в президенты и набирали количество голосов в пределах статистической погрешности. Во время кампании никто из них не критиковал действующего президенты. Примечательно, что никто из них не жаловался на отсутствие равных возможностей. По официальным данным ЦИК, в то время как избирательный фонд Ильхама Алиева составлял 720 тысяч манатов (около 423 тысяч долларов США), у других кандидатов бюджеты были в 10 и более раз меньше. Они даже не оспаривали тот факт, что деятельность Ильхама Алиева в качестве действующего президента широко освещалась в СМИ. Если бы они были бы самостоятельные кандидаты, то выступали бы с критикой создания преимуществ главе государства", - сказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

В целом кампания была «тусклой», отметил Мамедли. Еще одним подтверждением того, что соперники действующего президента не проявляли заинтересованности в политической борьбе он назвал то, что ни один из них не использовал возможности платной агитации в СМИ. .

Процесс, происходящий в Азербайджане, очень сложно назвать выборами, считает политический обозреватель газеты "Азадлыг", зампред партии Народного фронта Сеймур Хази. "Прежде всего, это определяется причинами, по которым основные политические организации Азербайджана не приняли участие в этих выборах. Ибо избирательное законодательство не соответствует современным стандартам. Избирательные комиссии не формируются среди широкого спектра политических сил. Власти намеренно не поощряли разворачивание активной предвыборной агитации. В такой ситуации кандидату от власти легче избираться. "Альтернативы" действующему главе государства оказались сателлитами власти. Я думаю, что у них не было свободы критиковать Ильхама Алиева даже по незначительным вопросам. Из-за бойкота выборов оппозицией и так у протестного электората не было мотивов идти на выборы, а при отсутствии реальных дебатов недовольные граждане вовсе демотивированы идти на выборы", - сказал Хази корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что ПНФА не будет проводить мониторинг выборов. "Невозможно проводить мониторинг того, чего нет – в стране нет реального выборного процесса", - отметил Хази.

Предвыборная агитация была "блеклой" и не способствовала росту интереса граждан к выборам, согласился глава Института гражданских прав Башир Сулейманлы. "Соперники действующего президента даже в социальных сетях не предпринимали усилий вести политическую борьбу, ни критиковали своего главного соперника. С другой стороны, они не жаловались на отсутствие равных возможностей на фоне преимущества у президента в связи с освещением его текущей работы в государственных и провластных СМИ. С другой стороны, им и грех жаловаться. Ибо есть данные о том, что «избирателей» на встречи с ними в Баку и регионах отправляли по разнарядке из бюджетных учреждений", - сказал Сулейманлы корреспонденту "Кавказского узла".

Независимого наблюдения за выборами в день голосования не будет. В частности, имеющая опыт мониторинга выборов с 2001 года Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) в этот раз не имеет возможности организовать наблюдение.

"До 2013 года мы проводили полноценный мониторинг выборов по большинству округов. Потом изменили законодательство и отсутствие госрегистрации не позволяло нам проводить мониторинги по всей стране. Однако мы сотрудничали с волонтерами на местах и на основе их наблюдений могли готовить отчеты. В этот раз зарегистрировать наших традиционных партнеров в избиркомах не удалось. Правда, кое-кто сумел пройти регистрацию и обещал поделиться данными наблюдений. Но мы не имели возможностей провести для волонтеров из регионов тренинги. Конечно, мы будем рады если наблюдатели пришлют нам сведения и собранные ими свидетельства. Но наш отчет в целом будет основываться на результатах мониторинга наблюдений, а на экспертных оценках наших специалистов", - сказал Мамедли.

В партии "Мусават" отметили, что поскольку она не участвует в выборах, мониторинга тоже не проводит.

Глава пресс-службы партии "Республиканская альтернатива" Бекир Нариманоглу также указал, что поскольку его партия не участвует в выборах, то не проводит мониторинга. "Правда, члены партии индивидуально могут вести наблюдения. Нашей задачей является подготовка к предстоящим парламентским выборам", - сказал Нариманоглу корреспонденту "Кавказского узла".

"Платформа III Республики" не будет вести мониторинг выборов. "Наша организация только формируется и на этих выборах у нас пока нет возможностей организовать наблюдение на участках", - сказал руководитель структуры Акиф Гурбанов.

В ЦИК Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что жалоб в связи с этапом предвыборной агитации не поступало.

В ЦИК отметили, что На внеочередных президентских выборах в Азербайджане прошли регистрацию 90 тысяч наблюдателей, в том числе около 800 международных Голосование будет организовано на 6537 избирательных участков, в том числе в 49 из 37 странах мира. Общее число избирателей составит 6 320 500, сообщили в ЦИК Азербайджана.

Всего в ЦИК поступило 17 обращений о выдвижении кандидатов, при этом пять претендентов были выдвинуты политическими партиями, еще 12 баллотировались по самовыдвижению, ранее сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник отдела медиа и коммуникаций ЦИК. По его словам, все 17 кандидатов были утверждены в ЦИК, им были выданы подписные листы с целью сбора необходимых 40 тысяч подписей избирателей. Документы и подписные листы с 40 тысячами подписей вернули в комиссию лишь семь претендентов.

Вместе с тем трое претендентов - Матлаб Муталлим, Намизад Сафаров и Сарван Керимов - в совместном обращении в ЦИК заявили, что их документы о выдвижении кандидатур не были своевременно приняты. "При этом их документы рассматривались дольше <предусмотренного законодательством> пятидневного срока, в связи с чем они не смогли собрать необходимого количества подписей в установленное время. Также было указано, что подавшие за них подписи получали угрозы со стороны власти", - было сказано в отчете НПО Центр мониторинга выборов и обучения демократии.

Очередные выборы президента должны были состояться в 2025 году: Ильхам Алиев был избран президентом Азербайджана на семилетний срок 11 апреля 2018 года. Цель внезапного назначения внеочередных выборов при отсутствии условий для честной политической борьбы - продлить власть Алиева, заявили оппозиционные политики. Назначить выборы на февраль 2024 года Алиева сподвигли изменения в геополитике и стремление снизить шансы потенциальных соперников, сочли опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

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