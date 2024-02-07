Наблюдатели в Баку пожаловались на препятствия работе

07 февраля 2024, 21:12

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Члены комиссии в Баку создавали помехи, лишив возможности полноценно вести наблюдение за голосованием, а также вызвали полицию, рассказали независимые наблюдатели на выборах президента Азербайджана. Некоторые жители Баку рассказали, что не пошли на выборы, считая их недемократичными.

Как писал "Кавказский узел", сегодня началось голосование на внеочередных выборах президента Азербайджана. На избирательные участки в Баку, где проходит голосование на президентских выборах, избирателей пускают по очереди, что вызвало скопления людей у входов. Некоторые горожане сочли исход выборов предрешенным. В 17.00 (16.00 мск) явка составила более 70%, отчитался ЦИК.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на сегодня внеочередные президентские выборы. Утром 6 февраля, за сутки до начала голосования, завершился этап предвыборной агитации. Шесть соперников Ильхама Алиева на выборах - формальные, в ходе предвыборной кампании от них не было слышно ни критики властей, ни жалоб на нарушения, отметили аналитики.



Двое молодых независимых наблюдателей, Мурад Мириев и Нилуфар Мамедрзаева, наблюдавшие за ходом голосования на 11-ом участке в 23-м Насими-Сабаильском одномандатном избирательном округе, рассказали о препятствиях во время голосования.

Участок расположен в просторном фойе Бакинской музыкальной академии, сообщил корреспондент "Кавказского узла", побывавший на участке.

“От мест, отведенных для наблюдателей, до расположения членов избирательной комиссии и входа очень большое расстояние. Чтобы разглядеть действия членов участковой избирательной комиссии, нам приходилось вставать и подходить близко. Мы заметили, как неправильно маркируют невидимыми чернилами большие пальцы руки избирателей. После наших замечаний они стали действовать правильно. Кроме того, мы не видели как проверяются удостоверения личности избирателей - голосуют ли избиратели этого участка или другие люди. Также мы не могли видеть, представили открепительные листы или нет вносимые в дополнительные списки избиратели. Из-за этого мы старались близко подойти к расположению членов комиссий. Однако от нас требовали “сесть на свои места”, и в конечном итоге против нас составили акт и вызвали полицию”, - рассказал Мурад Мириев корреспонденту “Кавказского узла”.

Мамедрзаева также пожаловалась препятствия в работе. "Я не вмешивалась в голосование. Я всего лишь старалась вблизи наблюдать за выдачей бюллетеней, маркировкой пальцев входящих избирателей. Но я столкнулась с давлением. Одна из наблюдательниц буквально оттолкнула меня. Вообще здесь мы столкнулись с агрессивным отношением”, - рассказала Нилуфар Мамедрзадева корреспонденту “Кавказского узла”.

Корреспондент “Кавказского узла” стал очевидцем вызова сотрудников полиции к указанным наблюдателям. Капитан полиции сообщил молодым людям, что на них есть жалоба и они должны соблюдать порядок. Полицейский сделал им устное “предупреждение”, чтобы это больше не повторилось.

Позже Мириев рассказал о давлении прибывшим на участок под конец голосования на участок наблюдателям БДИПЧ/ОБСЕ. "Нам мешали работать, нам же вынесли предупреждение. Мы вынуждены наблюдать с отведенного места, иначе просто нас выставят отсюда”, - сказал он.

Председатель участковой избирательной комиссии Азер Бабаев сказал, что на молодых людей пожаловались другие наблюдатели, поскольку они, вставая со своих мест, перекрывали им обзор и полиция была вызвана на основе составленного им акта.

Как сообщил Мириев, к 18.00 (17.00 мск) на участке проголосовали 726 человек. Однако по словам главы комиссии Бабаева, в голосовании приняли участие 850 избирателей, в том числе 35 проголосовали по дополнительным спискам. Всего на участке зарегистрированы 1467 избирателей.

Опрошенные корреспондентом “Кавказского узла” на выходе из участка избиратели заявили, что проголосовали за Ильхама Алиева.

"За кого же еще?Я трудовой человек, не имею отношения к верхам, но я поддерживаю Ильхама Алиева, потому что он мудрый человек. Да, живется тяжело. Страна только выходит из войны. Надеюсь, все-таки нам поднимут зарплаты, жизнь станет лучше”, - сказал мужчина среднего возраста.

Молодой человек также голосовал за Алиева. "Я за Ильхама Алиева. Он сильный президент. После этих выборов жду от власти улучшения материального положения людей, снижения цен на продукты, на транспорт. А то в последние годы цены резко подскочили”, - отметил парень по имени Азер.

"Ильхам Алиев - наш лидер. Он прославил Азербайджан на весь мир. Он выдающийся человек. Наша страна стала сильной. Все остальные проблемы со временем решатся", - сказала девушка по имени Нармина.

"Ильхам Алиев выполняет все свои обещания. Многие проблем он решил, восстановил целостность нашей страны. Теперь настал черед повышения жизненного уровня людей. В принципе, голодных у нас в стране нет. Но жить хочется лучше. Еще я хотела бы, чтобы государство выдало права собственности на жилье. Мы 20 лет назад построили дом в поселке 20-й участок, а “купчую” (права собственности) нам еще не выдали”, - сказала пожилая бакинка Амина Сулейманова.

Ряд жителей Баку заявили, что не пошли на выборы.

"Я не пошла на выборы, потому что была уверена, что мой президент победит", - сказала бакинка среднего возраста.

“На выборы можно идти, если есть из кого выбирать. Если нет желаемого тобой человека среди кандидатов, то зачем идти на выборы? Надо выбирать того, кто будет служить народу. Я не пошел на выборы. Это не выборы - это цирк”, - сказал пожилой бакинец по имени Мухаммед.

“У нас уже давно нет выборов, в понимании демократических стран. Один и тот же человек из раза в раз назначает сам себя президентом. Ведь все ресурсы у него в руках”, - сказал житель Баку среднего возраста.

“Я не пошла на выборы. Они ничего хорошего не предвещают. Система, которая десятилетиями игнорирует интересы народа, лишает его перспектив, с каждыми выборами все более укрепляется. Многие способные люди, которые не могут приспособиться к системе, уезжают из страны”, - сказала одна преподавательница одного из гуманитарных вузов страны.

Опрос не является репрезентативным и отражает лишь частные мнения опрошенных.

Напомним, помимо самого Ильхама Алиева, кандидатами зарегистрированы шесть человек 1 . Эти шесть претендентов не способны составить конкуренцию действующему президенту, их участие - лишь иллюзия соперничества, указали в декабре 2023 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Подготовка к выборам проходила в условиях отсутствия реальной конкуренции, давления властей на СМИ и препятствий для мониторинга выборов общественными организациями, указала 31 января наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Всего в ЦИК поступило 17 обращений о выдвижении кандидатов, при этом пять претендентов были выдвинуты политическими партиями, еще 12 баллотировались по самовыдвижению. Все 17 кандидатов были утверждены в ЦИК, им были выданы подписные листы для сбора необходимых 40 тысяч подписей избирателей. Документы и подписные листы с 40 тысячами подписей вернули в комиссию лишь семь претендентов.

Вместе с тем трое претендентов - Матлаб Муталлим, Намизад Сафаров и Сарван Керимов - в совместном обращении в ЦИК заявили, что их документы о выдвижении кандидатур не были своевременно приняты и рассматривались дольше предусмотренного законодательством пятидневного срока, в связи с чем они не смогли собрать нужное число подписей в установленное время. Также было указано, что подавшие за них подписи получали угрозы со стороны власти, заявил "Центр мониторинга выборов и обучения демократии".

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