Лента новостей
18:08, 27 января 2026

Утвержден приговор азербайджанскому активисту Оруджеву

Мохйаддин Оруджев. Фото: https://toplummedia.tv/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Азербайджана отклонил жалобу активиста Мохйаддина Оруджева, оставив без изменений трехлетний приговор по делу о наркотиках. Защита намерена оспаривать обвинительный приговор в ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля 2025 года суд в Баку приговорил активиста Мохйаддина Оруджева к трем годам лишения свободы, признав виновным в незаконном обороте наркотиков. Оруджев назвал дело сфабрикованным и пояснил, что подвергся преследованию после того, как на заводе компании ATEF выступал в защиту своих трудовых прав и прав других работников. В начале января Оруджев подвергся давлению со стороны руководства колонии: по словам адвоката, администрация настраивает других заключенных против Оруджева.

В октябре 2023 года Мохйаддин Оруджев был арестован на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении силовикам. В полиции интерес к активисту объяснили его комментарием в соцсети с критикой в адрес властей, рассказал брат арестованного. 15 декабря 2023 года Оруджев, обвинивший полицейских в насилии после административного ареста, был арестован по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. 

Верховный суд Азербайджана рассмотрел сегодня кассационную жалобу на решение апелляционной инстанции по делу Оруджева, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Назим Мусаев.

Защитник констатировал, что «рассмотрение кассационной жалобы стало простой формальностью». 

«К сожалению, Верховный суд не устранил недостатков не справедливого разбирательства в нижестоящих инстанциях, оставив приговор в силе, без изменения. Элементарно были проигнорированы противоречия в показаниях свидетелей: Мохйаддина задержали во дворе завода, а в деле написано, что его якобы задержали возле школы. Однако, свидетели в суде не смогли даже правильно сказать, из скольких этажей состоит школа, они называли разные числа и все неправильные. Кроме того, суд не дал оценку нарушению прав Оруджева после задержания, недопуску к нему адвоката по выбору, отказу в звонках домой», - рассказал адвокат.

Он отметил, что после решения Верховного суда исчерпаны внутринациональные механизмы обжалования. По словам адвоката, теперь Оруджев может обратиться в ЕСПЧ.

Сотрудник Верховного суда подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что жалоба Оруджева отклонена. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

