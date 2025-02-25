Оруджев приговорен к трем годам лишения свободы

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Суд приговорил азербайджанского активиста Мохйаддина Оруджева к трем годам лишения свободы по делу о наркотиках. Оруджев назвал дело сфабрикованным.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря 2023 года активист Мохйаддин Оруджев, обвинивший полицейских в насилии после административного ареста, был арестован по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Мать Оруджева сообщила, что состояние его здоровья в СИЗО ухудшилось, но ему отказывают в медпомощи. На заседании суда 11 декабря 2024 года Оруджев отверг обвинения. 7 января процесс по делу активиста был прерван на неопределенный срок после протестов обвиняемого, его родных и сторонников в зале суда. Судьи игнорировали противоречия в показаниях полицейского и настаивали на просмотре видео досмотра Оруджева перед допросом свидетелей, заявил адвокат. 18 февраля прокурор потребовал для Оруджева семь лет заключения.

В октябре 2023 года Мохйаддин Оруджев был арестован на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении силовикам. В полиции интерес к активисту объяснили его комментарием в соцсети с критикой в адрес властей, рассказал брат арестованного.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня завершился процесс по делу Оруджева. Активист выступил с последним словом, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" соратница Оруджева, член правления альтернативной Конфедерации профсоюзов Азербайджана Сара Рагимова.

"Мохйаддин сказал, что его арестовали по клеветническому обвинению в отместку за его гражданскую активность. Мохйаддин рассказал, что на заводе компании ATEF он выступал в защиту своих трудовых прав и прав других работников. Из-за этого осенью 2023 года его арестовали в административном порядке на 30 суток. После задержания его во дворе [силовой структуры] много часов держали на холоде на улице, против него применяли силу. Мохйаддин рассказал об этом общественности после освобождения. После этого его уже арестовали по уголовному делу", - сообщила Рагимова.

Она отметила, что Оруджев также указал на "ложные показания свидетелей стороны обвинения".

"Мохйаддина задержали во дворе завода. А в деле написано, что его якобы задержали возле школы. Но свидетели в суде не смогли даже правильно сказать, из скольких этажей состоит школа. Кроме того, на показанных кадрах оперативной видеосъемки, после того, как из кармана Мохйаддина вытащили наркотики, подложенные правоохранителями, он заявил, что это не принадлежит ему", - отметила Рагимова.

По ее словам, суд приговорил Оруджева к трем годам лишения свободы.

Как пояснил адвокат Назим Мусаев, по итогам судебного следствия суд переквалифицировал обвинение со статьи 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков с целью продажи в крупном размере) на более мягкую статью 234.1-1 (незаконное приобретение, хранение, изготовление, обработка, перевозка наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере без цели сбыта) УК Азербайджана, и в связи с этим приговорил активиста к трем годам лишения свободы.

По словам адвоката, несмотря на смягчение обвинения и вынесение тюремного наказания на четыре года меньше, чем предлагал прокурор, защита не согласна с вердиктом.

"Следствие не представило даже формальных доказательств причастности Оруджева к наркоторговле. Поэтому суд ограничился лишь признанием его виновным в незаконной перевозке наркотиков. Хотя и по этой части не было достоверных доказательств, за исключением показаний полицейских", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что защита подаст апелляцию и будет настаивать на оправдании Оруджева.



В суде подтвердили информацию о приговоре Оруджеву. Связаться с гособвинителем не удалось.

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