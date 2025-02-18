Прокурор потребовал для Оруджева семь лет заключения

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Обвинение потребовало семь лет заключения для азербайджанского активиста Мохйаддина Оруджева. Защита заявила о бездоказательности обвинения.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря 2023 года активист Мохйаддин Оруджев, обвинивший полицейских в насилии после административного ареста, был арестован по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Мать Оруджева сообщила, что состояние его здоровья в СИЗО ухудшилось, но ему отказывают в медпомощи. На заседании суда 11 декабря 2024 года Оруджев отверг обвинения. 7 января процесс по делу активиста Мохйаддина Оруджева прерван на неопределенный срок после протестов обвиняемого, его родных и сторонников в зале суда. Судьи игнорировали противоречия в показаниях полицейского и настаивали на просмотре видео досмотра Оруджева перед допросом свидетелей, заявил адвокат.

В октябре 2023 года Мохйаддин Оруджев был арестован на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении силовикам. В полиции интерес к активисту объяснили его комментарием в соцсети с критикой в адрес властей, рассказал брат арестованного.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 18 февраля состоялось очередное заседание по делу активиста Мохйаддина Оруджева. На процессе было продолжено исследование документов, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» мать активиста Тарана Оруджева.

"В суде было продемонстрировано видео, снятое в день задержания моего сына. Они показали, как у Мохйаддина «изымают» какие-то кристаллические вещества. Мохйаддин сказал, что для снятия этого видео его подвергали пыткам и угрожали, что в полицию вызовут родителей, проведут обыск дома и там тоже «найдут наркотики». Тем не менее, в конце видео Мохйаддин, когда полицейский спрашивает у него «подтверждаете ли вы, что эти наркотики принадлежат вам», он ответил, что «нет, что вы требовали, то я и повторил»", - рассказала она.

По данным следствия, у активиста было обнаружено изготовленное кустарным способом психотропное вещество метамфетамин массой 3,916 грамма, приобретенный у неустановленного источника.

По ее словам, затем прокурор выступил с заключительным словом и предложил приговорить его к семи годам лишения свободы.

Следующее заседание суда назначено на 25 февраля, добавила мать активиста.

Все обвинение построено на свидетельских показаниях самих полицейских

Адвокат Оруджева Назим Мусаев сказал корреспонденту «Кавказского узла», что защита будет настаивать на оправдательном вердикте. "Судебное следствие не доказало вину Оруджева по вменяемому ему преступлению. Все обвинение построено на свидетельских показаниях самих полицейских. Человека обвиняют в наркоторговле, но нет никаких доказательств того, что он занимался этим – нет источника наркотиков, нет данных о клиентской базе. Не было проведено обыска у них дома, ведь если человека подозревают в обороте наркотиков, то у него могли быть и другие наркотики", - сказал отметил адвокат.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил информацию о выступлении прокурора.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

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