RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:26, 18 февраля 2025

Прокурор потребовал для Оруджева семь лет заключения

Мохйаддин Оруджев. Фото: https://turan.az/ru/politika/na-processe-po-delu-moxiaddina-orudzeva-789822

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обвинение потребовало семь лет заключения для азербайджанского активиста Мохйаддина Оруджева. Защита заявила о бездоказательности обвинения.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря 2023 года активист Мохйаддин Оруджев, обвинивший полицейских в насилии после административного ареста, был арестован по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Мать Оруджева сообщила, что состояние его здоровья в СИЗО ухудшилось, но ему отказывают в медпомощи. На заседании суда 11 декабря 2024 года Оруджев отверг обвинения. 7 января процесс по делу активиста Мохйаддина Оруджева прерван на неопределенный срок после протестов обвиняемого, его родных и сторонников в зале суда. Судьи игнорировали противоречия в показаниях полицейского и настаивали на просмотре видео досмотра Оруджева перед допросом свидетелей, заявил адвокат.

В октябре 2023 года Мохйаддин Оруджев был арестован на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении силовикам. В полиции интерес к активисту объяснили его комментарием в соцсети с критикой в адрес властей, рассказал брат арестованного.

 В Бакинском суде по тяжким преступлениям 18 февраля состоялось очередное заседание  по делу активиста Мохйаддина Оруджева. На процессе было продолжено исследование документов, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» мать активиста Тарана Оруджева.

"В суде было продемонстрировано видео, снятое в день задержания моего сына. Они показали, как у Мохйаддина «изымают» какие-то кристаллические вещества. Мохйаддин сказал, что для снятия этого видео его подвергали пыткам и угрожали, что в полицию вызовут родителей, проведут обыск дома и там тоже «найдут наркотики». Тем  не менее, в конце  видео Мохйаддин, когда полицейский спрашивает у него «подтверждаете ли вы, что эти наркотики принадлежат вам», он ответил, что «нет, что вы требовали, то я и повторил»", - рассказала она.

По данным следствия, у активиста было обнаружено изготовленное кустарным способом психотропное вещество метамфетамин массой 3,916 грамма, приобретенный у неустановленного источника. 

По ее словам, затем прокурор выступил с заключительным словом и предложил приговорить его к семи годам лишения свободы.

Следующее заседание суда назначено на 25 февраля, добавила мать активиста.

Все обвинение построено на свидетельских показаниях самих полицейских

Адвокат Оруджева Назим Мусаев сказал корреспонденту «Кавказского узла», что защита будет настаивать на оправдательном вердикте. "Судебное следствие не доказало вину Оруджева по вменяемому ему преступлению. Все обвинение построено на свидетельских показаниях самих полицейских. Человека обвиняют в наркоторговле, но нет никаких доказательств того, что он занимался этим – нет источника наркотиков, нет данных о клиентской базе. Не было проведено обыска у них дома, ведь если человека подозревают в обороте наркотиков, то у него могли быть и другие наркотики", - сказал отметил адвокат.

 Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил информацию о выступлении прокурора.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Мы недавно обновили приложение на Android, обновите и Вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play, так и на страницах КУ, в соцсетях. Также вы можете скачать наше мобильное приложение для IOS. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Игбал Абилов. Фото: https://www.change.org/p/stop-the-unjust-persecution-of-ethnographer-igbal-abilov
00:57, 18 февраля 2025
Дело Игбала Абилова дошло до суда
Посольство Азербайджана. Фото: TagMorgan. https://ru.wikipedia.org/
19:20, 17 февраля 2025
Посольство Азербайджана возобновило работу в Дамаске
00:57, 16 февраля 2025
Продлен срок ареста Мамедли и Алиева
Флаг Абхазии и Флаг Азербайджана. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
23:58, 15 февраля 2025
Азербайджан отказался признать выборы в Абхазии
14:47, 15 февраля 2025
Защита Ягублу указала на подтверждение его невиновности материалами дела
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
18:59, 17 февраля 2025
Ветер с Апшерона
1
Самолет AZAL, Рауф Миркадыров и Трамп с Маском
Фото
19:15, 16 февраля 2025
Ветер с Апшерона
8
Почему всплывает спор о русскоязычных школах
Фото
02:35, 16 февраля 2025
Нагорные повороты. Карабах
5
Вот тебе и презентация...
Все блоги
Справочник
Бадра Гунба, Адгур Ардзинба. Фото: https://mineconom-ra.org, https://apsnypress.info Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии

Избирательный участок. Скриншот https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/13906-vybory-prezidenta-abkhazii-projdut-15-fevralya Досрочные выборы президента Абхазии

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Блогеры
Фото
10:18, 18 февраля 2025
Ветер с Апшерона
4
Yelo bankу защитник Шуши неинтересен
Фото
18:59, 17 февраля 2025
Ветер с Апшерона
1
Самолет AZAL, Рауф Миркадыров и Трамп с Маском
Фото
10:15, 17 февраля 2025
Ветер с Апшерона
О возмущении Коллегии адвокатов
Фото
19:15, 16 февраля 2025
Ветер с Апшерона
8
Почему всплывает спор о русскоязычных школах
Фото
14:43, 16 февраля 2025
Ветер с Апшерона
1
Мюнхенская конференция не про Азербайджан
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Тархан Эльдукаев. Фото: из личного архива Тархана Эльдукаева https://islamnews.ru/
18 февраля 2025, 13:34
Следователи ограничили защите Эльдукаева сроки изучения дела

Бадра Гунба. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=07Tj5kdbThQ
18 февраля 2025, 12:14
Гунба заявил о попытке сорвать второй тур выборов

Алибулат Магомедов. Фото: МВД России
18 февраля 2025, 09:46
Дагестанский чиновник явился с повинной после перестрелки в Махачкале

У здания МВД Абхазии собрались сотрудники милиции. 17 февраля 2025 г. Скриншот видео https://core.telegram.org/widgets
17 февраля 2025, 18:50
Информация об отставке руководства МВД встревожила абхазских силовиков

У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Показать больше