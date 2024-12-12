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03:46, 12 декабря 2024

Мохйаддин Оруджев отверг обвинения на суде по делу о наркотиках

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанский активист Мохйаддин Оруджев после оглашения обвинительного акта на суде по делу о незаконном обороте наркотиков заявил о своей невиновности. Адвокат указал на отсутствие доказательств вины Оруджева.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря 2023 года активист Мохйаддин Оруджев, обвинивший полицейских в насилии после административного ареста, был арестован по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Мать Оруджева сообщила, что состояние его здоровья в СИЗО ухудшилось, но ему отказывают в медпомощи.

В октябре 2023 года Мохйаддин Оруджев был арестован на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении силовикам. В полиции интерес к активисту объяснили его комментарием в соцсети с критикой в адрес властей, рассказал брат арестованного.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 11 декабря на процессе по делу Оруджева прокурор огласил обвинительный акт.

По данным следствия, у активиста было обнаружено изготовленное кустарным способом психотропное вещество метамфетамин массой 3,916  грамма, которое он приобрел у неустановленного источника, рассказали корреспонденту «Кавказского узла» в аппарате судебного учреждения.

Мать активиста Тарана Оруджева назвала обвинение ложным. «В обвинении написали, что Мохйаддина задержали около школы номер 232 в поселке Бюльбюля Сураханского района и якобы из его кармана изъяли это вещество. На самом деле моего сына преследуют за то, что он выступал в защиту трудовых прав работников Бакинского трансформаторного завода. Все началось еще в октябре 2023 года. После того, как Мохйаддин пожаловался на нарушение их прав в трудовую инспекцию, его вызвали в отделении полиции. Там начальник стал попрекать его за то, что он «плюет колодец, из которого пьет», дескать, некрасиво жаловаться на руководство предприятия, которое дает ему заработок. Мохйаддина в полиции избили, а потом по ложному обвинению арестовали на 30 суток», - рассказала Тарана Оруджева.

Мохйаддин вынужденно подписал признание. Он отвергает обвинения

Выйдя на свободу, Оруджев предал огласке то, что его арестовали по заказу руководства предприятия и подвергали физическому давлению. «И против него завели уголовное дело по наркотикам. Мохйаддина задержали не около школы, а во дворе завода. Но чтобы название предприятия не фигурировало в уголовном деле, задержание оформили в другом месте. Силовики Мохйаддина били, заставляя признаться в том, что наркотики принадлежат ему. Мохйаддину говорили, что если он не признается, то будет проведен обыск дома и они «найдут» 1 кг наркотиков и тогда арестуют его и больного отца-инвалида. И он вынужденно подписал признание. Мохйаддин все подробно рассказал в суде. Он отвергает обвинения», - продолжила мать активиста.

Адвокат Оруджева Назим Мусаев подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» информацию о показаниях активиста. По его словам, следствие не представило достоверных доказательств вины Оруджева. «Самое интересное в том, что Оруджеву предъявили обвинение по ст. 234.4.3 УК Азербайджана, то есть в «незаконном хранении психотропного вещества в крупном размере с целью сбыта». Однако в деле нет ни одного обоснования того, что эти «наркотики» он собирался продавать», - сказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

В Бакинском суде по тяжким преступлениям корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию о проведении заседания по делу Оруджева. Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

Следующее судебное заседание назначено на 17 декабря.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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