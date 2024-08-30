Активист Оруджев пожаловался на условия в СИЗО и проблемы со здоровьем

30 августа 2024, 01:01

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Состояние здоровья активиста Мохйаддина Оруджева ухудшилось в СИЗО, но молодому человеку отказывают в медицинской помощи, сообщила его мать. Активист также жалуется на условия содержания.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря 2023 года активист Мохйаддин Оруджев (также упоминался ранее как Мохьяддин Оруджев), обвинявший силовиков в насилии после административного ареста, был арестован на четыре месяца по обвинению в незаконном обороте наркотиков. 26 февраля он пожаловался на недостаточную медпомощь в СИЗО. 2 июля суд отказался освободить Оруджева. 24 июля на подготовительное судебное заседание по делу Оруджева не пропустили журналистов, соратников и родственников активиста, а защите и обвиняемому не выдали для ознакомления обвинительный акт, указал адвокат. В суде Оруджева держали в наручниках, хотя позже судья по ходатайству адвоката согласился, чтобы их сняли.

В октябре 2023 года Мохйаддин Оруджев был арестован на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении силовикам. В полиции интерес к активисту объяснили его комментарием в соцсети с критикой в адрес властей, рассказал брат арестованного.

О том, что состояние здоровья Оруджева ухудшилось в СИЗО, корреспонденту «Кавказского узла» сообщила его мать.

«Мохйаддина во время административного ареста осенью прошлого года держали в холодную погоду во дворе полицейского отделения в наручниках много часов, не пускали в туалет. После этого у него возникли проблемы с почками. В одной почке врачи диагностировали расширение (гидронефроз), в другой у Мохйаддина большое количество кристаллов, которые, если не провести лечение, могут перерасти в камни. Он не успел вылечиться, поскольку его вновь арестовали и 8 месяцев необоснованно содержат в заключении, за это время болезнь усугубилась», - рассказала Тарана Оруджева.

По словам женщины, у ее сына усилились боли, но лечения ему не предоставляют. «Мохйаддин обращался к руководству СИЗО, просил о медицинской помощи, но ему сказали, что врач-специалист только раз в месяц приходит в изолятор. Разве так можно? Если человеку плохо, ему должны вызывать врача», - сказала она.

Активист жаловался также на сырость в камере СИЗО и перенаселенность камер. «Вообще условия невыносимые. В камере, рассчитанной на десять человек, в эту жару содержат 14 человек. Мохйаддин опасается заболеть туберкулезом, поскольку в камере очень тесно, она не проветривается, внутри постоянно тяжелый воздух, это благоприятная среда для распространения инфекций», - добавила мать арестованного.

Семья Оруджева находится в тяжелом материальном положении, отметила она. «Мы не можем сыну своевременно доставлять необходимые лекарства. Мой муж - инвалид первой Карабахской войны, мы живем только на его пенсию. В первое время нам помогали родственники и знакомые, но они не могут поддерживать нас бесконечно, у всех свои проблемы. Мой сын невиновен, его понапрасну содержат в тюрьме. Он никогда не использовал и не продавал наркотики», - подчеркнула Тарана Оруджева.

Адвокат Оруджева Назим Мусаев подтвердил, что у активиста усугубились проблемы со здоровьем. «Мы не раз обращались в суд с ходатайством, просили освободить Оруджева хотя бы под домашний арест, чтобы он мог лечиться, но ему отказывают в этом», - сказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

По словам защитника, ответственность за здоровье и жизнь Оруджева лежит на тех, кто отказывает ему в обследовании и лечении.

В главном медицинском управлении Минюста корреспонденту «Кавказского узла» заявили, что информации о состоянии здоровья заключенных предоставляется только их близким. Представители Пенитенциарной службы Азербайджана оказались недоступны для комментариев.

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