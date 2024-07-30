Защите активиста Оруджева отказано в отводе судей

30 июля 2024, 21:52

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Судья разрешил во время предварительного заседания по делу активиста Мохйаддина Оруджева снять с него наручники, однако отказался удовлетворить ходатайства защиты об отводе судей и изъятии материалов из дела.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря 2023 года активист Мохйаддин Оруджев (также упоминался ранее как Мохьяддин Оруджев) был арестован на четыре месяца по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Ранее, после административного ареста, Оруджев заявил о физическом и психологическом насилии со стороны силовиков. 26 февраля он пожаловался на недостаточную медпомощь в СИЗО. 2 июля суд отказался освободить Оруджева. 24 июля на подготовительное судебное заседание по делу Оруджева не пропустили журналистов, соратников и родственников активиста. Мать и адвокат Оруджева усмотрели в этом нарушение принципа открытости и гласности. Кроме того, с Оруджева не были сняты наручники в зале суда. Защите и обвиняемому не был выдан для ознакомления обвинительный акт, указал адвокат. На его взгляд, таким образом было нарушено право активиста на защиту.

В октябре 2023 года Мохйаддин Оруджев был арестован на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении силовикам. В полиции интерес к активисту объяснили его комментарием в соцсети с критикой в адрес властей, рассказал брат арестованного.

30 июля в Бакинском суде по тяжким преступлениям было продолжено подготовительное заседание по делу активиста Оруджева.

По началу журналистов не пускали на процесс. Сотрудники охраны пропустили родственников активиста, а журналистам отвечали отказом, ссылаясь на наличие некоего "указания". Репортеры направились в приемное отделение суда и потребовали встречи с председателем суда, однако им заявили, что "председатель в отпуске". Тогда журналисты потребовали встречи с заместителем председателя. Спустя время к ним вышел помощник председателя и представителей медиа пропустили на заседание.

В начале заседания адвокат Назим Мусаев заявил отвод составу суда. "На предыдущем заседании Мохйаддина Оруджева завели в зал суда с заведенными за спину руками, закованными в наручники. После наших протестов наручники надели спереди. Но мы настаивали на снятии наручников вообще. Согласно прецедентным решениям ЕСПЧ содержание обвиняемого в зале суда во время процесса в наручниках является пыткой. Но наше замечание и требование снять наручники было оставлено без внимания. Поэтому из-за того, что суд закрывает глаза на пытки, мы выступаем с отводом составу суда", - сказал адвокат.

Суд отказался удовлетворить ходатайство об отводе. Вместе с тем, председательствующий судья Расим Садыгов распорядился снять с Оруджева наручники и это указание было исполнено.

Далее адвокат ходатайствовал изъять из материалов дела ответы следователей на ходатайства защиты во время предварительного следствия. Адвокат указал, что во время предварительного следствия он подавал многочисленные ходатайства, но ответов не поступало. "Ни первый следователь, ни второй мне не отвечали. Но второй следователь потом включил в дело свои ответы. В деле указывается, что ответы отправлялись в адвокатское бюро №9, где я работаю. Но я сейчас представляю в суд документ из бюро, что ответов от следователей не было. Поэтому прошу исключить эти ответы из материалов дела и вынести по этому поводу частное определение для принятия мер в отношении следователя", - сказал адвокат, передав судьям документ из бюро.

Суд не удовлетворил и это ходатайство и назначил слушания по существу на 2 августа.

После заседания Мусаев выразил сожаление, что суд отказался исключить ответы следователя из материалов. "Мы подавали многочисленные ходатайства – об изменении меры пресечения, о проведении экспертиз, о просмотре записей с камер видеонаблюдения, но не получали ответов. А потом следователь задним числом внес в дело ответы следствия об отклонении ходатайств. Однако это фальсификация. Согласно законодательству, сфальсифицированные документы не могут быть использованы против кого-либо", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Гособвинитель спешно покинул зал суда и оказался недоступен для комментариев.

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