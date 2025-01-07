Сторонники Мохйаддина Оруджева выступили с протестами против обвинительного уклона суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Процесс по делу активиста Мохйаддина Оруджева прерван на неопределенный срок после протестов обвиняемого, его родных и сторонников в зале суда. Судьи игнорировали противоречия в показаниях полицейского и настаивали на просмотре видео досмотра Оруджева перед допросом свидетелей, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря 2023 года активист Мохйаддин Оруджев, обвинивший полицейских в насилии после административного ареста, был арестован по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Мать Оруджева сообщила, что состояние его здоровья в СИЗО ухудшилось, но ему отказывают в медпомощи. На заседании суда 11 декабря Оруджев отверг обвинения.

В октябре 2023 года Мохйаддин Оруджев был арестован на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении силовикам. В полиции интерес к активисту объяснили его комментарием в соцсети с критикой в адрес властей, рассказал брат арестованного.

Процесс по делу Мохйаддина Оруджева в Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня начался с допроса свидетелей обвинения. Первым показания дал сотрудник полиции, руководивший задержанием Оруджева, рассказал корреспонденту “Кавказского узла” адвокат активиста Назим Мусаев.

“Показания свидетеля противоречили его словам, зафиксированным в материалах следствия. Так, в суде он заявил, что у Оруджева нашли наркотики и психотропные вещества. Мы, сторона защиты, потребовали огласить его показания на предварительном следствии, они были зачитаны. На следствии сотрудник полиции дал показания, что в ходе личного обыска у Оруджева “не были обнаружены наркотики и психотропные вещества”. Мы попросили свидетеля пояснить, почему он в суде дал другие показания, но судьи стали помогать свидетелю, пытаясь вместо него интерпретировать его показания на следствии: дескать он говорил, что “это потом у задержанного не были обнаружены наркотики и психотропные вещества, в дополнение к тому, что было якобы ранее найдено”. Мы, выразили протест действиям судей, напомнив, что их задача - слушать все стороны, а не направлять свидетелей. Меня как защитника не интересует, «ошибся» ли следователь в составлении текста показаний или действительно полицейский дал другие показания, в любом случае он должен был ознакомиться с написанным и подписаться. Я, как адвокат, обязан защищать своего клиента и использую для этого все возможности, тем более, что достоверных доказательств его вины не представлено”, - сообщил Мусаев.

По данным следствия, у активиста было обнаружено изготовленное кустарным способом психотропное вещество метамфетамин массой 3,916 грамма, приобретенный у неустановленного источника.

Председательствующий судья предложил просмотреть диск с видеоизображением личного обыска Оруджева в полиции, добавил адвокат.

“Мы выразили протест этому: видеоизображение не могло бы внести ясность в вопрос о противоречивых показаниях свидетеля, ведь он там ничего не говорил, а только присутствовал. С другой стороны, просмотр видео нарушает последовательность судебного процесса - после оглашения обвинительного акта и дачи показаний обвиняемым должны выступить свидетели, и уже после этого исследованы документы. Просмотр видео в то время, как на процессе выступает только первый свидетель, может привести к тому, что он может предупредить и других свидетелей о деталях дела. Однако судьи настаивали на своем и я попросил объявить пятиминутный перерыв, чтобы написать письменный отвод суду, но судьи отказались удовлетворять мою просьбу”, - рассказал защитник.

По словам Мусаева, когда судьи распорядились вложить диск в компьютер для просмотра видео, Оруджев, его родственники и сторонники стали громко протестовать. В зале возник шум, сотрудники пенитенциарной службы применили силу против Оруджева и людей из его группы поддержки, после чего заседание было прервано судьями. Слушания были отложены на неопределенное время. “Наверное в ближайшие дни нам сообщат, когда будет следующее заседание”, - заключил адвокат.

Причиной протестов Оруджева и его родственников и соратников в зале стало нарушение судом очередности процессуальных действий, подтвердил корреспонденту “Кавказского узла” наблюдавший за процессом правозащитник, член организации “Линия защиты” Зафар Ахмедов.

“Еще не заслушав до конца первого свидетеля, суд принялся просматривать диск с видеокадрами личного досмотра Оруджева, а до того адвокату не позволили написать заявление об отводе составу суда. Мохйаддин и его родители стали эмоционально протестовать против игнорирования судом процессуальных правил. Обстановку накалило применение конвоирами силы против Оруджева, его прижали к стенке клетки-аквариума, родители активиста возмущались, их поддержали соратники активиста. Конвоиры с применением силы стали выводить из зала активистов. Одной девушке из-за грубости конвоиров стало плохо, заседание было прервано”, - сказал Ахмедов.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям отказались комментировать корреспонденту “Кавказского узла” произошедшее в зале - сотрудник суда сказал, что “информация предоставляется только по существу дел”. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.