Главная   /   Лента новостей
19:07, 27 января 2026

Участники акции в Тбилиси потребовали обеспечить медпомощь Зиновкиной и Сандер

Участники акции возле здания Специальной пенитенциарной службы Грузии в Тбилиси. 27 января 2026 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life/44509

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Несколько десятков активистов пришли с плакатами к зданию Специальной пенитенциарной службы Грузии в Тбилиси, требуя обеспечить медицинскую помощь политзаключенным Анастасии Зиновкиной и Нане Сандер. К акции присоединилась педагог Нино Даташвили, которая также добивалась медпомощи в заключении. 

Как писал "Кавказский узел", 18 января акция с требованием освободить женщин-политзаключенных прошла у тюрьмы № 5 в Грузии. Ее участницы потребовали оказать медпомощь политзаключенным Анастасии Зиновкиной и Нане Сандер и призвали освободить их. Спустя несколько дней протестующие анонсировали на 27 января новую акцию в их поддержку. 23 января 70 врачей, в том числе Ани Кавтарадзе и Георгий Ахобадзе, обратились в пенитенциарную службу по поводу состояния здоровья Зиновкиной и Сандер: они заявили, что состояние здоровья заключенных ухудшается с каждым днем и потребовали для них срочного всестороннего медицинского обследования и надлежащего лечения.

Нана Сандер - одна из обвиняемых по делу о протестах 4 октября. Прокуратура предъявила ей обвинение по двум статьям: организация группового насилия; призывы к свержению государственного правительства. Гражданка России Анастасия Зиновкина в декабре 2024 года была арестована по обвинению в наркоторговле, 12 сентября 2025 года суд в Тбилиси приговорил ее к 8,5 года лишения свободы. 

Акцию солидарности с Анастасией Зиновкиной и Наной Сандер у здания Специальной пенитенциарной службы, анонсированную еще на прошлой неделе, организовали активистки движения Women's Movement, группа врачей и женщин-политиков, а также родственники политзаключенных. Организаторы подчеркивают, что государство обязано защищать жизнь, здоровье и достоинство всех заключенных, а Зиновкина и Сандер заявляли об унизительном обращении и отказе в медицинской помощи. 

Несколько десятков человек пришли сегодня вечером к ведомственному зданию с плакатами: "Не оставим политзаключенных наедине с болью", "Бессрочная солидарность", "Мы должны защитить всех детей от режима" и другими. Участники акции раздают прохожим стикеры с требованиями освобождения Зиновкиной и Сандер, а также заранее собирают открытки с поздравлениями ко дню рождения - Анастасия  Зиновкина 4 февраля встретит уже второй день рождения в заключении, передает Tbilisi_life. 

Участники акции отметили, что россиянка Зиновкина "по неясным основаниям" была переведена в учреждение закрытого типа, где ограничено ее право на телефонные звонки и свидания. Сандер, в свою очередь, жаловалась на агрессивное отношение представителей администрации, задержки с передачей ей необходимых лекарств и отказ в лечении. 

Одна из участниц акции отметила, что Анастасия Зиновкина с ужесточением условий находится почти в полной изоляции, а ее мать Светлану Зиновкину не пускают в страну, чтобы увидеться с дочерью. Желающие оставляют послания для Насти и Наны на флаерах, послания передадут самим девушкам, отмечает RusNews.

К акции в поддержку Зиновкиной и Сандер присоединились некоторые бывшие политзаключенные - в частности, телеведущий Ника Кация, который был обвинен, как и Зиновкина, по делу о наркотиках, но оправдан. Еще одна участница акции - педагог Нино Даташвили, которая провела несколько месяцев в заключении в той же женской тюрьме и добивалась там медицинской помощи, отмечает Netgazeti. После освобождения Даташвили потребовались две операции на позвоночнике.

Участница акций протеста в Тбилиси, преподаватель Нино Даташвили с июня находилась в заключении по обвинению в применении насилия к судебым приставам в здании горсуда Тбилиси. В конце октября 2025 года она была освобождена под залог в связи с ухудшением состояния здоровья.

Нана Сандер в письме из тюрьмы сообщила, что объявляла в знак протеста против жестокого обращения сухую голодовку, но вынуждена была прекратить акцию из-за критического ухудшения состояния. "Так называемые прокуроры и так называемые судьи держали меня в тюрьме без каких-либо доказательств, игнорируя мои проблемы со здоровьем и невыносимую боль в тюрьме (...) 20 января на так называемом процессе меня приговорили к медленной смерти. За шесть судебных процессов прокурор не представил ни единого доказательства, которое хотя бы отчасти оправдывало бы "обвинения", выдвинутые против меня и других "подсудимых" нелегитимным пророссийским правительством", - цитировал ее письмо 26 января телеканал Pirveli. 

Автор: "Кавказский узел"

