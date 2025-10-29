×

Кавказский узел

15:03, 29 октября 2025

Арестованная грузинская учительница Даташвили выпущена под залог 

Нино Даташвили. Фото: https://www.interpressnews.ge/ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участница акций протеста в Тбилиси, активистка Нино Даташвили освобождена под залог в связи с ухудшением здоровья.

"Кавказский узел" писал, что 20 июня МВД отчиталось о задержании 42-летней активистки и преподавателя обществознания Нино Даташвили, обвиняемой по уголовному делу о нападении на судебных приставов в здании Тбилисского городского суда. Даташвили поместили под стражу, в начале августа ее по решению суда принудительно направили на психиатрическую экспертизу. После этой экспертизы состояние здоровья активистки резко ухудшилось, с начала сентября она не может участвовать в судебных заседаниях. 

Суд изменил тюремное заключение, назначенное в качестве меры пресечения Нино Даташвили, на более мягкую меру пресечения и назначил залог в размере 5000 лари (более 1800 долларов). Суд принял во внимание ухудшившееся состояние здоровья педагога, сообщило издание Sova.

Состояние здоровья Нино Даташвили критически тяжелое, заявила адвокат Тамар Габодзе. «Представьте, что не можете пошевелить шеей и конечностями и находитесь под незаконным арестом. Недопустимо, чтобы суд не удовлетворил ходатайство защиты о немедленном освобождении Нино Даташвили из-под стражи», - цитировала слова Габодзе «Грузия Онлайн».

Перед началом судебного разбирательства прокуратура выступила с ходатайством об изменении меры пресечения. Прокуратура установила размер залога в 5 тысяч лари и срок его уплаты – 30 дней. Защита согласилась с ходатайством и представила соответствующее медицинское заключение из клиники "Вивамеди".

Даташвили участвовала в судебном заседании дистанционно и поблагодарила администрацию тюрьмы за заботу о ее здоровье. "Я хочу поблагодарить администрацию тюрьмы и врачей. Они сделали все возможное, чтобы улучшить мое здоровье, но ничего не помогло, и теперь мне необходимы две операции", – цитирует Даташвили «Спутник Грузия».

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

